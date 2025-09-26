Qué figura del automovilismo mundial elogió a Colapinto y le dio consejos para su futuro en Fórmula 1

Un piloto de larga experiencia por el automovilismo se expresó sobre el piloto de la escudería Alpine que busca un lugar fijo para 2026.

Desde su aparición en la Fórmula 1 , se sabe que Franco Colapinto es una de las promesas que tiene a futuro la categoría si puede recibir, después de un año complicado, un auto que le permita explotar su potencial al máximo como supo hacer cuando la escudería Williams le puso a disposición un monoplaza correcto.

Con ese período dejó en claro para qué está hecho. Y no es casualidad que personalidades del automovilismo mundial destaquen el rendimiento del piloto nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires. Fue Carlos Sainz, el cuatro veces campeón del Rally Dakar y padre del piloto de Williams, quien se expresó sobre el piloto y le hizo recomendaciones a futuro.

“En la F1 uno tiene mucha exposición, mucho ruido y él tiene que centrarse en lo suyo, hacer su trabajo lo mejor posible. Y estoy seguro de que, haciéndolo bien, pues es un gran piloto, tendrá su hueco en la F1 . El problema es la política, pero hay que tratar de aislarse un poco de todo el ruido”, dijo el piloto desde Portugal, donde compite por la cuartea y penúltima fecha del Mundial de Rally.

El posteo de Alpine que rompe las ilusiones de Franco Colapinto para esta temporada

Franco Colapinto no pudo igualar hasta el momento aquel debut ilusionador con la escudería Williams donde tenía un monoplaza con un buen ritmo de carrera que se posicionaba como la escudería más rápida entre los equipos que batallaban la mitad de tabla. El presente en Alpine es totalmente opuesto y encontrar funcionamiento es una hazaña.

El piloto se juega todo en las últimas siete carreras que quedan en el calendario entendiendo que el jefe de la escudería francesa Flavio Briatore aún debe tomar la decisión de quién acompañará a Pierre Gasly, confirmado hasta 2028, entre Franco y el piloto reserva Paul Aaron. En medio de las definiciones, la escudería lanzó un llamativo posteo donde le dejó en claro que deberá demostrar con su nivel de manejo pero sin esperar mucho aporte del monoplaza.

"Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base", escribió la escudería en su cuenta personal de X (ex Twitter). Cabe recordar que la escudería planea una inversión para la próxima temporada donde dejará el motor Reanault y comenzará a utilizar la marca Mercedes Benz.