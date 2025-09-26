Por los caminos de Messi: qué jugador llevará la '10' en la sub 20 durante el mundial

El cuerpo técnico de la Selección sub 20, liderado por Diego Placente, ya definió los dorsales que utilizará cada futbolista en el mundial de Chile.

La Selección argentina sub 20 se prepara para disputar la Copa del Mundo que se celebrará en Chile a partir de este sábado y hasta el 19 de octubre con cuatro ciudades como sede : Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca . Con el inicio a la vuelta de la esquina desde el cuerpo técnico tomaron decisiones sobre la numeración de los jugadores para el evento, confirmando quién será el dueño de la histórica '10' .

Claudio Echeverri era un abonado para portar el mítico dorsal, pero su ausencia por decisión del Bayer Leverkusen que no quiso cederlo para el certamen sub 20 abrió un interrogante sobre quién utilizará el número con el que Lionel Messi hizo historia en el combinado albiceleste.

Será el ex Vélez Álvaro Montoro quien tendrá la responsabilidad de llevar la '10' en la espalda por decisión del cuerpo técnico. El habilidoso jugador que actualmente juega en el Botafogo de Brasil estrenará la camiseta cuando la Selección debute frente a Cuba el próximo domingo a partir de las 20.

Montoro

Los dorsales que llevarán los jugadores

1. Santino Barbi (Talleres)

2. Tobías Ramírez (Argentinos)

3. Julio Soler (Bournemouth)

4. Dylan Gorosito (Boca)

5. Milton Delgado (Boca)

6. Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)

7. Maher Carrizo (Vélez)

8. Valentino Acuña (Newell's)

9. Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

10. Álvaro Montoro (Botafogo)

11. Ian Subiabre (River)

12. Álvaro Busso (Vélez)

13. Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)

14. Santiago Fernández (Talleres)

15. Tomás Pérez (Porto)

16. Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)

17. Mateo Silvetti (Inter Miami)

18. Tobías Andrada (Vélez)

19. Santino Andino (Godoy Cruz)

20. Gianluca Prestianni (Benfica)

21. Alain Gómez (Valencia).

Las recomendaciones de la embajada argentina en Chile para los hinchas que viajen al Mundial Sub-20

La embajada argentina en Chile publicó una serie de recomendaciones dirigidas a los hinchas que viajen al Mundial Sub-20. La medida busca garantizar la seguridad de los viajeros en un contexto de tensión tras los recientes incidentes durante la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile.

Entre las sugerencias se incluyen evitar zonas de riesgo, respetar las normas locales y mantener comunicación constante con las autoridades consulares en caso de emergencia.

La medida llega en un contexto de tensión luego de los incidentes en la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, que derivaron en amenazas en redes sociales de los hinchas chilenos hacia argentinos que pisen su país, sin haber quedado conformes luego de pasar a la siguiente instancia de la que el “Rojo” fue eliminado.

Diversos grupos identificados con la “U” advirtieron que quienes viajaran “iban a pagar” por lo ocurrido en aquel cruce, lo que encendió la alarma en las autoridades diplomáticas y consulares.

Las recomendaciones de la embajada de Chile

Entre las pautas principales, la Embajada remarcó la prohibición expresa de ingresar a Chile con armas, municiones, explosivos, sustancias químicas o drogas, advirtiendo que su transporte acarrea severas consecuencias penales.

Embed Ver esta publicación en Instagram

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Embajada de la República Argentina en la República de Chile (@embargenchile)

También sugirió extremar la vigilancia de objetos personales como celulares y documentación, tanto en la vía pública como en centros comerciales, y recomendó estacionar los vehículos de patente argentina únicamente en recintos privados y cerrados, evitando dejar pertenencias de valor en el interior.

Para el ingreso a los estadios, se recordó la obligatoriedad de portar la entrada junto con el documento de identidad asociado (DNI o pasaporte), en concordancia con las disposiciones de la organización del Mundial.

Además, se pidió evitar el uso de indumentaria vinculada a clubes de fútbol argentinos por motivos de seguridad, y se reiteró que está prohibido ingresar al país con alimentos frescos de origen animal o vegetal.

La Embajada también aconsejó contratar un seguro médico antes de viajar y, en caso de pinchaduras de neumáticos en ruta, no aceptar ayuda de terceros.

Finalmente, se brindó un listado de teléfonos útiles para emergencias. Entre ellos figuran los números de contacto consular en Santiago, Valparaíso y Concepción, además de los servicios locales como Carabineros de Chile (133), Policía de Investigaciones (134) y el sistema de atención médica de urgencia (131).

En caso de pérdida o robo de documentación, se pidió a los ciudadanos argentinos comunicarse de inmediato con la red consular.

Con este comunicado, la Embajada busca prevenir situaciones de riesgo y facilitar la asistencia a los hinchas que acompañarán a la Selección juvenil en su desafío mundialista.

El objetivo es que la experiencia deportiva se viva en un marco de aliento, convivencia y respeto, dejando atrás las tensiones que se generaron en la previa por las amenazas en redes sociales.