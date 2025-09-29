Cómo sigue el Federal A en la pelea por el segundo ascenso

Después de haber quedado afuera, Deportivo Rincón tiene otra chance, mientras que Cipo volverá a competir tras el descanso.

El Federal A se encuentra desde hace un par de semanas en etapa de eliminación directa. Finalizados los cuartos de final, los cuatro clasificados a semis irán por el primer ascenso, mientras que los derrotados se sumarán a los cruces por el segundo boleto a la Primera Nacional .

El próximo fin de semana, Ciudad Bolívar enfrentará a Argentino de Monte Maíz en una llave y Atlético Rafaela hará lo propio ante Sportivo Belgrano de San Francisco.

Al mismo tiempo, comenzarán los cruces por el segundo ascenso. A partir de ahora, se juntan tres grupos de equipos en la pelea por el segundo ascenso. Los dos eliminados en cuartos de final se suman a los 10 que no clasificaron en la zona Campeonato y a los cuatro primeros de cada grupo de la Reválida.

En ese cuadro está Deportivo Rincón, que tras quedar afuera con Sportivo Belgrano, enfrentará a Sportivo Las Parejas. También volverá a la acción Cipo, que tras dos semanas de descanso va contra Kimberley de Mar del Plata. El otro equipo rionegrino, Sol de Mayo, mantuvo la categoría y se cruzará contra San Martín de Formosa, que viene de ser eliminado por Bolívar.

Los otros nueve choques ida y vuelta son: Atenas de Río Cuarto-Sarmiento de Resistencia, Independiente de Chivilcoy-Douglas Haig, Sarmiento de La Banda-San Martín de Mendoza, Villa Mitre de Bahía Blanca-Guillermo Brown de Puerto Madryn, Juventud Antoniana-Boca Unidos de Corrientes, Costa Brava-Mitre de Posadas, Gimnasia de Chivilcoy-El Linqueño, 9 de Julio de Rafaela-Germinal de Rawson, Olimpo-Juventud de San Luis.

Los ganadores de estos doce duelos se sumarán a los dos equipos que pierdan en semifinales por el primer ascenso. Siendo 14 clasificados en la siguiente instancia, saldrán siete ganadores para cuartos de final, donde se sumará el equipo que pierda la final por el primer boleto a la Primera Nacional.

A partir de ahí, el cuadro quedará como una llave convencional de cuartos de final.

Cómo se define cada cruce

Casi todos los duelos directos que le quedan al torneo se definirán en formato de ida y vuelta, con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la fase regular, que cerrará esa serie de local.

El criterio para resolver qué equipo define en casa y con ventaja deportiva, es la ubicación en la segunda fase. Cuando se enfrenten equipos de la zona Campeonato y la Reválida, ese privilegio le corresponderá a los primeros. En caso de cruzarse participantes que provienen de la misma instancia, se tendrán en cuenta los puntos cosechados.

Solo se jugará a partir único en cancha neutral la final por el primer ascenso.

cruces reválida

Cipo jugará el viernes

Según pudo averiguar LM, el partido de ida entre Kimberley y Cipolletti se disputará como uno de los adelantados. En Mar del Plata habrá mucha acción ese día porque también jugará Aldosivi por la Copa de la Liga en horas de la noche.

La vuelta se jugará en La Visera a la semana siguiente. En caso de igualdad, Cipo tiene ventaja deportiva para pasar a la siguiente fase.