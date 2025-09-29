Ladrones disfrazados de policías asaltaron una financiera y escaparon a los tiros

Los delincuentes irrumpieron violentamente en el local y se llevaron una millonaria suma de dinero. Ocurrió en el partido bonaerense de Moreno.

La Secretaría de Seguridad informó que no hubo heridos y que los investigadores trabajan para dar con los ladrones.

Momentos de tensión se vivieron este lunes en el partido bonaerense de Moreno cuando varios ladrones disfrazados de policías ingresaron a una financiera y cometieron un violento asalto. Tras cometer el delito, los delincuentes escaparon a los tiros, lo que generó pánico entre los vecinos y comerciantes de la zona.

Desde la Secretaría de Seguridad local confirmaron que no hubo heridos y que los investigadores trabajan para dar con la banda.

El violento robo ocurrió este lunes al mediodía, en el polo empresarial K41 , ubicado en el kilómetro 41 del acceso oeste Francisco Álvarez, un edificio que alberga 12 locales comerciales en planta baja, 116 oficinas y más de 200 cocheras privadas.

El engaño de los ladrones

Según testigos, los ladrones vestían ropa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y hasta mostraron una orden de allanamiento falsa para engañar al personal de vigilancia. Así lograron ingresar al edificio, donde montaron un falso operativo y comenzaron a forzar oficinas.

Violento robo en una financiera del conurbano bonaerense

Los asaltantes llegaron en una camioneta blanca con inscripciones policiales y, tras franquear la entrada, entraron a la fuerza. “El hombre de seguridad abrió la puerta magnética y, cuando pasaron, empezaron a patear puertas y arrancarlas. Robaron teléfonos y plata”, contó una de las personas que estaba en el lugar.

El botín fue guardado en cinco maletines. Antes de huir, los delincuentes dispararon al menos dos veces. “Cuando estaban saliendo, no le abrían la puerta y tiraron el primer tiro. Uno de los empleados los empezó a correr y les revoleó algo al auto para frenarlos, y ahí dispararon por segunda vez”, contó el mismo testigo.

Finalmente, escaparon en un auto negro que robaron en la puerta, ya que la camioneta no les arrancó. Pese a la violencia del ataque, no se registraron heridos.

Silla de ruedas: el disfraz de los ladrones para robar una joyería

A la hora de robar no existen límites y, parece que todo vale, pues a los que se disfrazaron de policías en Moreno, le antecedieron unos delincuentes que se hicieron pasar por discapacitados y robaron una joyería en el partido bonaerense de Quilmes.

En tan solo 60 segundos, los ladrones robaron el local ubicado en el centro comercial de San Francisco Solano. Uno de los asaltantes llegó en silla de ruedas, simulando una discapacidad, mientras otro ingresó disfrazado de repartidor.

La maniobra distrajo al personal y permitió que se llevaran una suma cercana a los dos millones de pesos entre dinero en efectivo y alhajas. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad y es analizada por la Policía, que busca identificar a los responsables.

Ladrones, silla de ruedas, joyería.jpg En menos de un minuto, los ladrones en silla de ruedas y disfrazados de cadetes, se llevaron casi 2 millones de pesos.

Así fue el insólito robo en la joyería

Tres de los asaltantes amenazaron con arma de fuego al dueño y un empleado de la joyería Martín, ubicada sobre la avenida 844 al 2500. “¿Le abro?”, le preguntó un joven cliente a uno de los trabajadores del negocio. Eran pasadas las 10 cuando entraron un hombre en silla de ruedas con una mochila de reparto de una aplicación sobre sus piernas, ayudado por otro. Los dos llevaban gorras y sus rostros tapados.

En menos de un segundo, ambos sacaron armas de fuego. Uno de ellos, que llevaba la silla, empujó hacia adentro del local a una mujer que estaba por entrar a comprar. El que les abrió la puerta también era parte de la banda.

Afuera, un hombre estaba mirando la vidriera cuando observó el movimiento violento de los atacantes. Intentó escapar, pero un cuarto sospechoso lo frenó y lo tiró hacia adentro del local. El hombre cayó al piso, pero rápidamente lo levantaron y lo entraron a la joyería.

Mientras, el joven que estaba en silla de ruedas se paró, pasó del otro lado del mostrador y empezó a guardar las joyas, anillos y bijouterie en la mochila de “Pedidos Ya”.

Su cómplice fue con el dueño de la joyería hasta el fondo, donde le pidió la recaudación, que según declararon las víctimas, fue de aproximadamente dos millones de pesos, entre dinero y joyas.

Los cinco ladrones escaparon en un Toyota Corolla gris que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona. La Fiscalía N° 3 de Quilmes se encuentra abocada al caso.