El aviso de una vecina permitió demorar a tres ladrones: cuál era el botín

El Centro de Monitoreo logró determinar cómo fue el modus operandi en barrio Alta Barda.

El aviso de una vecina y el trabajo del Centro de Monitoreo de cámaras de Neuquén fueron claves para que la Policía logre demorar a tres ladrones y recuperar una herramienta que había sido robada. Habían escondido un taladro en una vivienda.

Según informó la Policía, todo inició el miércoles por la tarde, cuando una vecina llamó a la Comisaría Cuarta del barrio Alta Barda para informar que había visto a tres personas caminando y transportando lo que parecía ser un taladro, en circunstancias que le resultaron llamativas.

Por este motivo, los efectivos de esa jurisdicción dispusieron un patrullaje por la zona, iniciando la búsqueda de los sospechosos en base a la descripción y ubicación aportada por la mujer.

COMISARIA CUARTA ALTA BARDA.webp

A los pocos minutos, lograron dar con tres sospechosos que coincidían con la descripción, pero no portaban la herramienta presuntamente robada, por lo que se pidió colaboración al personal del Centro de Monitoreo.

Trabajo conjunto

Así, los efectivos explicaron la situación a quienes monitorean las cámaras de la ciudad, quienes colaboraron para reconstruir el recorrido de los sospechosos y así verificar si se trataba de las mismas personas.

Efectivamente, se constató que eran las personas señaladas por la vecina denunciante y que habían trasladado un taladro color amarillo, el cual habían dejado en una vivienda del sector Cordón Colón.

Al dirigirse hasta ese lugar, los presentes en el domicilio hicieron entrega voluntaria del taladro a personal de la Comisaría Tercera.

robo taladro (1)

Finalmente, la herramienta fue secuestrada bajo cadena de custodia y, tras las diligencias judiciales correspondientes, la Fiscalía de Robos y Hurtos dispuso su restitución al damnificado.

En cuanto a los tres sujetos demorados, fueron notificados y puestos en libertad supeditada tras las actuaciones correspondientes.

Cuatro ladrones detenidos tras forzar una reja y robar elementos

Este martes por la madrugada personal policial de la Comisaría 16 con apoyo de otras unidades aprehendió a cuatro ladrones que fueron sorprendidos en el marco de un intento de robo en una vivienda ubicada en calle Zeballos.

El hecho ocurrió minutos después de las 5 de la mañana, cuando un móvil policial acudió al lugar a pedido del Centro de Operaciones Policiales. Al arribar, los efectivos observaron a un joven que circulaba en bicicleta de alta gama transportando dos carpas de grandes dimensiones.

ladrones intento de robo

En simultáneo, otros tres sujetos que se encontraban en la parte trasera de la propiedad intentaron darse a la fuga por los domicilios linderos. Con un operativo cerrojo desplegado en la zona, el personal policial logró aprehender a estas tres personas en inmediaciones, quienes al advertir la presencia de los uniformados se habían descartado de herramientas de mano.

Posteriormente, se constató que los jóvenes habían ingresado a la vivienda tras abrir una puerta reja y forzar el acceso a un depósito, ocasionando daños. Gracias al rápido accionar policial, se recuperaron parte de los elementos, entre ellos la bicicleta y las carpas.