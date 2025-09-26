Deportivo Rincón viaja con la ilusión de pasar y uno de los suyos jugará en su vieja casa

Deportivo Rincón cuenta las horas para enfrentarse a Sportivo Belgrano p or la vuelta de los cuartos de final. En la previa, el plantel del León tuvo una parada en Catriel para entrenarse en césped natural y el sábado arribará a San Francisco para el duelo del domingo por el Federal A. La ansiedad en las últimas horas aparece, hasta en algunos de los más experimentados.

“Lo vengo llevando como siempre, un poco ansioso por que llegue el partido. La verdad que son partidos que marcan muchas cosas para el Deportivo Rincón, para mí en lo personal, lo grupal, para todos. Es un partido más que importante, así que los tomamos de esa manera”, dijo a LMNeuquén Daniel Carrasco.

"El Bomba" sabe lo que son las instancias importantes. Ascendió del Federal A a la Primera Nacional con Gimnasia y Tiro de Salta en 2023 y conoce muy bien el estadio Juan Pablo Francia, de Sportivo Belgrano.

El duelo pactado para las 15:30 será decisivo. Los neuquinos tienen la ventaja y la obligación es de "La Verde".

Una cancha que conoce muy bien

Carrasco es un experimentado en el terreno de San Francisco, ya que debutó allí y tiene muchos partidos en ese campo. “Jugué porque ahí arrancó mi carrera, ahí pude debutar en 2012 así que la verdad es que tengo muchos partidos en esa cancha. Por haber jugado siempre la categoría, la verdad que conozco muy bien la cancha y el club, tengo muchos compañeros ahí, así que va a ser un partido duro como el que fue en Rincón”, aseguró.

Luego del 2 a 1 en Neuquén, La Verde deberá ganar por cualquier resultado si quiere dejar en el camino a un León que viene entonado. “Va a ser un partido duro, una final más y hay que afrontarla como tal. Creo que en líneas generales estamos preparados y nos esperemos que sea un lindo espectáculo y que nos podamos traer la llave para Rincón”, sostuvo Daniel.

Con el paso de los días, la victoria en el duelo de ida tiene aún más valor cuando se analiza el partido y con las condiciones en las que se jugó. “Sí, la verdad que es una cancha difícil para el que no está acostumbrado, por ahí los chicos que están un poco más, de principios de año la tienen un poco más clara, y para el rival imagínate lo difícil que es, sumado el viento, la cancha te pica mal”, repasó Carrasco.

deportivo rincón formación vs cipo

El viento es lo que todos mencionan, una condición que quizá los locales manejan mejor que los foráneos que visten la camiseta del Depo, pero que de a poco fueron encontrándole la vuelta para usarlo a su favor. “La verdad que eso nosotros lo aprovechamos y lo hacemos bien. No teníamos pensado que tengamos tanto viento pero por suerte lo pudimos sacar adelante, y nos llevamos una mínima ventaja a San Francisco que es importante”, aseguró.

De hecho el volante dejó en el camino a Sportivo pero en Salta en la campaña donde el Albo se quedó con el ascenso en 2023. “Sí, sí, me tocó enfrentarlo cuando ascendimos con Gimnasia y Tiro en octavos de final en Salta, que ganamos 2-0, pero era un solo partido”, recordó.

Carrasco es uno de los que más roce en este tipo de instancias tiene, ha defendido grandes escudos en el Federal A y esa trayectoria trata de bajarla a sus compañeros. “Uno de la experiencia le puede brindar una tranquilidad, que hay que estar todos juntos, que son 90, 95 lo que dura el partido. Creo que todos los chicos están preparados para jugar estas clases de partidos”, mencionó.

Con pasado en San Martín de Tucumán, Ferro de General Pico y Central Norte son muchos los partidos que acumula en la categoría y llaves de eliminación, hoy busca seguir sumando en su carrera con el León más partidos en momentos decisivos por el ascenso. “He jugado muchas instancias finales, pero me tocó ascender una sola vez. Es algo hermoso, único y la verdad que por qué no, por qué no quedar en la historia del Deportivo. Se vienen logrando cosas importantes en lo grupal y obvio, en lo personal, uno quiere seguir ganando cosas”, comentó.

Su llegada se produjo en la ventana de invierno y desde allí se convirtió en una pieza fundamental para el conjunto neuquino. Logró sumar muchos minutos y por supuesto, busca hacer historia. “Sí, obvio, uno siempre a donde le toca ir, siempre quiere dejar algo, una huella. La verdad que se están logrando muchas cosas importantes para el club, para la ciudad, para el Deportivo. Esperemos estar a la altura el día domingo y quedarnos con la llave, que va a ser durísimo”, aseguró.

El experimentado jugador tiene los pies en la tierra a la hora de analizar el cuadro final donde hay equipos históricos que han tenido paso en la primera del futbol y que el León está dando pasos históricos en muy pocos años. “Si estamos en esta instancia es porque todos tenemos algo, todos estamos preparados para lograr cosas importantes. Vos ves otras llaves con equipos como Rafaela, Olimpo, que son equipos que pasaron por otra categoría, son equipos grandes”, dijo.

En la zona Campeonato dejaron afuera al puntero y al escolta de la primera parte del año, y la confianza en sus compañeros y el trabajo del día a día es grande. “Hay muchos equipos que quedaron afuera de esta clase de partidos, Villa Mitre, Juventud Antoniana, que puedo nombrar equipos de la categoría de años y la verdad que son duros. Pero, si estamos acá es por algo, por algo se logró, tenemos un equipazo y se viene demostrando partido tras partido. El domingo va a ser la otra parte de la final, esperemos poder conseguir el objetivo grupal”, analizó.

Con altibajos, con cambios de técnicos y hoy con Pablo Castro a la cabeza están todos bajo la misma idea, en búsqueda del mismo objetivo. “El DT decide quién está para jugar el domingo, pero como lo dije siempre, todos juntos, no es de boca, es porque todos estamos para jugar. Sabemos que estamos jugando muchas cosas para la ciudad, para Neuquén y la verdad que para nosotros en el grupal también nos jugamos muchísimo”, concluyó.