Ahí viene Ramón, la alegría de mi alma: habló el héroe de Deportivo Rincón

Ramón Villalba tuvo una tarde soñada y marcó por duplicado para el Deportivo Rincón en la victoria 2 a 1 ante Sportivo Belgrano.

El Deportivo Rincón comenzó la llave de cuartos de final golpeando fuerte a Sportivo Belgrano en tierras petroleras. El empate no era negocio y en cancha tuvo a su 9 afilado: Ramón Villalba convirtió el penal y forzó el error en la defensa en el segundo para marcar por duplicado .

"La verdad que contento, esto es para lo que trabajamos siempre, entrenamos para finales, y se vienen todas finales, son todas llaves así. Muy contento de llevar la mínima ventaja para Córdoba ", dijo a LM.

El Leon viajará para definir el próximo fin de semana en San Francisco en un encuentro donde deberá mantener la ventaja, para avanzar a semifinales. "Ahora a trabajar para lo que viene, tenemos una gran final el fin de semana y va a ser durísima seguramente ", sostuvo.

Para fortuna del Depo, sus delanteros están de racha: Ramón abrió su cuenta personal ante Costa Brava, al igual que Sebastián Jeldres, los dos en un duelo que marcó la historia para el club. Ellos dos, fueron también los protagonistas en la apertura del marcador ante La Verde este sábado.

Sobre el final del primer tiempo, cuando Jeldres se dispuso a bajar una pelota dentro del área, acusó un golpe del lateral izquierdo, cayó y el juez cobró el penal. Desde los 12 pasos, el refuerzo que llegó a mitad de año convirtió el 1 a 0 ante Santiago Roggero, que adivinó el palo.

"La verdad que después lo felicité, le dije que se había tirado muy bien. En la semana siempre intento trabajar los penales y pateo siempre ahí, así que contento porque me sentía con confianza para patearlo", repasó.

Con ese tanto Ramón, llegó a su segundo gol en la institución, el cual también se lo agradeció a Facundo Miguel, habitual pateador de penales y goleador de la campaña. "Facu Miguel me dejó y se lo agradecí porque él es el encargado de los penales, tiene más penales convertidos, así que también se lo debo a él", afirmó.

La tarde para el goleador fue soñada, en un encuentro muy disputado y en dónde los cordobeses alcanzaron la paridad en el juego aéreo, vía por la que llegó su segundo tanto, peleando con el central Camilo Alessandría de gran porte.

"Fue un partido duro, fue de mucho choque y fricción. El segundo fue un centro que me la llevo con el hombro y la alcanzo a desviar, justo le pego al último jugador de ellos y entró", dijo.

Deportivo Rincón se prepara para el partido de vuelta

De cara al duelo en el Juan Pablo Francia de San Francisco, para mantener la ventaja, el plantel sabe que habrá que pararse de otra manera, ya que el terreno es mucho más amplio y extenso que la Ciudad Deportiva. "La verdad que hay que trabajar, cubrir bien los espacios, es una cancha grande pero creo que este equipo está preparado para todo. Creo que nos vamos a adaptar de la mejor manera", adelantó.

A pesar del nerviosismo que sembró el empate de La Verde, Rincón no negoció la paridad porque aquel marcador le servía más a la visita. El Depo salió a buscarlo, lo metió en su área y en el descuento selló la victoria. "Contento porque es un momento que hay que aprovecharlo y disfrutarlo cuando se suma", afirmó.

El primer cruce ilusionó a toda la ciudad, el sueño de seguir avanzando está latente. El plantel festejó la victoria, pero de manera medida. No quieren perder el foco de lo que será la vuelta. "Esto tiene algo especial, nos estamos jugando algo muy importante, así que esta semana se va a laburar de la mejor manera para dejarlo mejor el fin de semana", concluyó.