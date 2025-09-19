Hety Rueda y un capítulo más por escribir para Rincón

El volante, referente de la institución y además concejal de la ciudad, habló con LMNeuquén y palpitó el primer duelo ante Sportivo Belgrano por los cuartos de final.

Este sábado comienzan los cruces por el ascenso directo a la Primera Nacional y Rincón de los Sauces será el escenario principal en el adelantado de la fecha. Allí, un pueblo entero espera con ansiedad el duelo histórico ante Sportivo Belgrano. Héctor Rueda , referente y jugador histórico, vive la previa a flor de piel. “La verdad es que lo estamos viviendo con una emoción y una ilusión muy grande, por supuesto con la responsabilidad que conlleva también este momento", le contó a LMNeuquén .

Hety es pieza fundamental del León y parte de cada capítulo que atravesó la institución en estos 12 años de historia. De hecho, fue parte del ascenso al Federal A en Río Cuarto en el verano del 2024: "Uno siempre trata de disfrutarlo, pero a la hora de entrenar, de llevar el grupo, de encararlo, lleva una responsabilidad grande ”. En ese contexto, aseguró que el objetivo es seguir rompiendo barreras: "Es lo que venimos haciendo, lo que nos proponemos. Queremos dejar una huella y más en mi caso, en el club de mi ciudad ".

Otra de las piezas clave es Fernando Nano Inda, que siempre apareció para meter goles importantes y que apostó a doblegar su esfuerzo para poder ser parte del plantel en la tercera categoría del futbol argentino, pese a sus 40 años. “Lo charlamos mucho con Nano y queremos tratar de cerrar esta etapa de la mejor manera. Ojalá que sea peleando ahí en lo más alto”; mencionó Rueda. Por su parte, el volante de 37 años también peleó para estar y ganarse un lugar cuando los distintos directores técnicos llamaron a foráneos para reforzar la plantilla.

Además, en la primera temporada, empezó desde atrás debido a una lesión. En el segundo año en la divisional, el mediocampista logró sumar minutos en 17 encuentros y desea ir por más. “Siempre me imagino jugando, estando. Cumplimos otro rol nosotros cuando estamos afuera, pero uno siempre se visualiza dentro de la cancha”, sostuvo. Más allá de la ilusión, lo colectivo y el escudo están por delante: "Trato de disfrutarlo, pero con la responsabilidad de dejar todo, de hacer bien el trabajo que el técnico nos pide".

IMG_0381 (1) Hety pudo sumar minutos en 17 partidos.

Rueda, entre su rol como referente en Rincón y concejal en el pueblo

Rueda, además de ser una de las leyendas de la categoría, es concejal en el pueblo. Por esa razón, el contacto con los vecinos y el sentido de pertenencia es aún más grande. “Estoy agradecido, la gente me brinda mucho cariño. Tengo mucha exposición social, ya sea con mi cargo de concejal como con mi escuela de fútbol, y estoy en contacto permanente. Se habla en todos lados del sábado, del ascenso”, contó. La figura de Hety está presente día a día: “El cariño es constante, y por eso mismo el compromiso que tenemos es tan grande".

El volante ya hizo historia, pero aún le queda tinta para seguir escribiendo capítulos: el ascenso y la clasificación son pasos para poner a Rincón de los Sauces en los primeros planos y junto al equipo van por más. “Yo lo extiendo a la ciudad porque tengo otro cargo, otra proyección, pero bueno... Me toca mi última bala acá en el fútbol y ojalá que podamos dejar otra marquita más en esta hermosa historia ”, concluyó.