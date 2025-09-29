Los hinchas de Deportivo Maipú invadieron la cancha y se agarraron a piñas con sus jugadores

El hecho de violencia sucedió en Mendoza, luego de la derrota ante Colegiales por 2-1 en la lucha directa por ingresar al reducido de la Primera Nacional.

La derrota de Deportivo Maipú ante Colegiales en Mendoza no pasó desapercibida durante una nueva fecha de la Primera Nacional. No por lo que ocurrió en el aspecto deportivo, sino por lo que se vivió entre los jugadores del elenco mendocino y sus hinchas una vez finalizado el encuentro.

Cuando el árbitro del encuentro le puso punto final al partido, un grupo de hinchas que estaban en la tribuna del estadio Omar Higinio Sperdutti , derribaron un alambrado e ingresaron al campo de juego demostrando su descontento con el resultado negativo. Lejos de la cordialidad, y marcando un nuevo hecho de violencia, los hinchas le pidieron a sus jugadores que le entreguen las camisetas pero se negaron y todo terminó en un nuevo escándalo y papelón del fútbol argentino.

Ante la negativa de los protagonistas, los hinchas se alteraron y se agarraron a las piñas en el campo de juego, principalmente el arquero Ignacio Pietrobono quien fue el primer atacado mientras el resto del equipo buscó alejarse del altercado. Luego de varios minutos de tensión, donde tuvo que participar la seguridad privada para terminar con el hecho, los hinchas regresaron a la tribuna sin haberse registrado heridos por el cruce.

Lo llamativo de lo ocurrido es, también, la ausencia de personal policial entendiendo que solo dos efectivos se apersonaron en el campo de juego para ponerle freno a la situación, que se llevó las miradas a pesar de la importancia de lo ocurrido en el campo de juego.

Qué dijo Lucas Faggioli, jugador de Maipú, sobre los incidentes

"Le quisieron sacar la camiseta a un compañero, y le pegaron a otro. Nosotros siempre ponemos la cara y me genera mucha bronca y tristeza todo lo que pasó", contó el jugador y apuntó en diálogo con el medio mendocino diario Uno: "La otra vez quise ingresar al estadio y la policía me hizo dar toda la vuelta para ingresar, pero hoy todos vieron cómo ingresó toda esa gente, como si nada".

"Lamentablemente son situaciones que suceden en el fútbol argentino. Esperemos que alguna vez cambie", sumó.

Por otra parte el jugador se disculpó con los hinchas por dejar pasar la chance de clasificar al reducido en la lucha por subir a la Primera División: "Le pedimos disculpas a los verdaderos hinchas porque teníamos la ilusión de ganar y clasificarnos de locales, con nuestra gente, y no lo pudimos lograr. Vamos a dar todo ante Atlanta para cumplir con el objetivo. Estamos de pie para luchar hasta el final y lo vamos a lograr". Si conseguía los tres puntos Maipú podía meterse en el reducido con su gente pero la derrota lo hace esperar y le dio tres puntos vitales a Colegiales que con la victoria se acercó a la lucha y quedó un punto por debajo de los mendocinos (44 unidades suma Cole).

Del encuentro, analizó: "Tuvimos algunas situaciones para poder ganar el partido, pero el fútbol es así. Ahora tenemos un partido importante y tenemos confianza en que podemos lograr la clasificación. Vamos a luchar hasta el final y somos conscientes de que tenemos un encuentro donde nos jugamos mucho".