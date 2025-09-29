Los rivales de los tenistas argentinos en el Masters 1000 de Shanghai tras el sorteo

Se sorteó el cuadro principal del Masters de Shanghai y los representantes albicelestes ya conocen cuál será su camino.

El tenis de la ATP empieza a palpitar el Masters 1000 de Shanghai , programado del 1 al 12 de octubre. Hasta el momento, el paso de los jugadores argentinos por la gira asiática no arrojó buenos resultados : solo Juan Manuel Cerúndolo logró festejar un título, al consagrarse campeón en la segunda categoría del circuito, en el Challenger de Guangzhou.

Mientras tanto, este lunes se llevó a cabo el sorteo del cuadro principal en la cancha número 2 del Centro de Tenis Qi Zhong con la presencia del suizo Stanislas Wawrinka y el local Wu Yibing, junto con la extenista australiana Margaret Court, campeona de 24 torneos de Grand Slam.

Wawrinka, de 40 años, será el tenista mas longevo del cuadro de individuales y estará presente por duodécima vez en la competición, en las que alcanzó dos veces los cuartos de final (2013 y 2015). “Siempre disfruto volver a Asia, especialmente a China. Tengo mucho apoyo aquí. Es increíble tener la oportunidad de jugar una vez más. Estoy muy agradecido por recibir la invitación y estoy deseando empezar el torneo", comentó Stan.

El sorteo determinó la presencia de seis argentinos: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone. Cabe destacar que Tomás Etcheverry no podrá estar presente por una lesión abdominal sufrida en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou. Además, se espera por la participación de las mejores raquetas del escalafón mundial.

Los rivales de los tenistas argentinos

Fran Cerúndolo (21° del ranking ATP), por ser el 19° cabeza de serie, debutará directamente en la segunda ronda, donde espera al vencedor entre el francés Adrian Mannarino (60°) y el italiano Matteo Berrettini (56°).

El bonaerense Sebastián Báez (41°) se medirá con el local Zhizhen Zhang (370°) y, en caso de avanzar, enfrentará al danés Holger Rune (11°). El Brujo Ugo Carabelli (43°) jugará frente al francés Terence Atmane (68°) y, de ganar, se cruzará con el australiano Alex de Miñaur (8°). El Tiburón Comesaña (59°) debutará contra un rival proveniente de la qualy y, si triunfa, se medirá con el italiano Lorenzo Musetti (9°). El hermano menor de los Cerúndolo, Juan Manuel (71°) se estrenará ante el chino Bu Yunchaokete (89°), y con el italiano Luciano Darderi (30°) como rival en la siguiente instancia. Finalmente, Mariano Navone (82°), oriundo de 9 de Julio, hará sus primeras armas frente a un jugador de la qualy y, de avanzar, lo espera el alemán Alexander Zverev (3°).

En cuánto a una de las mejores raquetas del torneo, el serbio Novak Djokovic (4°) regresa al circuito en Shanghai, torneo en el que fue campeón en 2012, 2013, 2015 y 2018. Tras su participación en el US Open, donde cayó en semifinales frente al español Carlos Alcaraz (2°), el nacido en Belgrado, de 38 años, debutará directamente en la segunda ronda, a la espera del ganador entre el francés Corentin Moutet (37°) y el croata Marin Cilic (97°).

El premio monetario del Masters de Shanghai es de 9.193.538 dólares estadounidenses. El ganador del Masters será acreedor de $1,124,360 y de 1000 puntos en el ranking de la ATP.