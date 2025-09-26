Boca: Russo fue dado de alta, pero aún no se sabe si dirigirá ante Defensa y Justicia

El DT xeneize superó una semana complicada en materia de salud. Cómo serán los próximos días del técnico en Boca.

El técnico de Boca, Miguel Russo, fue dado de alta en la clínica

El entrenador de Boca , Miguel Ángel Russo , fue dado de alta este viernes tras permanecer internado durante dos días de manera provisoria en el sanatorio Fleni de Belgrano, pero aún no se sabe si dirigirá este sábado ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional .

El lunes, el experimentado director técnico de 69 años asistió al sanatorio a realizarse estudios de rutina y los médicos detectaron que estaba deshidratado y con algunos valores altos de bilirrubina, situación que motivó que quedara en observación.

Tras recibir medicación e hidratación por medio de suero, el entrenador fue dado de alta por la tarde, pero el miércoles volvió a ser internado hasta este viernes que se retiró del sanatorio Fleni de Belgrano.

miguel ángel russo gorra

Durante estos dos días ausentes, los entrenamientos fueron comandados por los asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, con la cabeza puesta en el encuentro de este sábado ante Defensa y Justicia por la décima fecha del Torneo Clausura.

Con este panorama, la incógnita radica en si Russo estará presente o no en dicho partido que tendrá lugar este sábado a las 19 horas en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, considerando que el clima pronosticado es de lluvia y baja temperatura.

El antecedente inmediato

El pasado martes 2 de septiembre, luego de lo que fue la victoria por 2-0 sobre Aldosivi de Mar del Plata, Miguel se había presentado en el sanatorio Fleni para realizarse los chequeos médicos correspondientes y, luego de haber superado sin inconvenientes tomografías, resonancias y análisis de sangre, en un estudio de orina se descubrió que padecía una infección urinaria.

En ese momento, la primera decisión fue mantenerlo en el instituto durante gran parte del día, otorgándole antibióticos con suero pero terminó siendo internado por precaución.

miguel ángel russo cerca

Al entrenador se le administró medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y, finalmente, Russo fue dado de alta el viernes 5, habiendo permanecido tres días internado.