Un jugador de la Selección confesó haber recibido un llamado de Boca y River: "Estuve cerca de jugar en..."

Un importante delantero de la Selección argentina contó en un medio que fue sondeado por los dos clubes del país y estuvo cerca de firmar con uno.

Boca y River no dudan un segundo en levantar el teléfono cuando un futbolista demuestra en su institución que está en un nivel futbolístico importante. Saben que tienen billetera para hacer maniobras que le permitan llegar a un acuerdo con el jugador, y es por eso que incluso lo intentan con jugadores que actualmente están en la Selección argentina .

José Manuel López fue uno de los nombres que Lionel Scaloni llamó en la última convocatoria para que participe del seleccionado y empiece a tener rodaje debido a su gran rendimiento demostrado en el Palmeiras de Brasil donde brilló con un doblete en el partido de vuelta ante River por Copa Libertadores. En diálogo con ESPN el delantero contó que estuvo más cerca de jugar en River que en Boca .

"Desde Lanús, siempre estuvieron ahí. Después, ustedes saben, a veces no terminan dándose las cosas, pero siempre estuvieron. Por ahí de River estuve un poco más cerca, pero creo que Palmeiras siempre confió en mí, más cuando no estaba dando los resultados que esperaban. Siempre confió y siempre hizo un esfuerzo enorme para tenerme acá, y eso lo valoro muchísimo", contó el mendocino.

Y sumó: "Que un club confíe tanto en uno y le brinde todo para que pueda mejorar lo deja a uno con una felicidad inmensa, y hoy poder brindarle todo el fruto de su trabajo y de mi trabajo es una satisfacción enorme".

"Creo que siempre River buscó e intentó. En 2024 creo que fue donde más cerca se estuvo, porque yo no estaba queriendo los minutos que quería acá, extrañaba un poco a mi familia y llegué a pensarlo. Pero siempre Palmeiras tuvo una posición muy determinada sobre mí. Y me deja muy feliz que Palmeiras siempre me quiso tener", agregó el delantero.

Para cerrar se refirió a la serie que los metió en la semifinal y eliminó al millonario:"Estoy muy contento por lo que logramos, sacamos a un rival extremadamente ganador de la competición. El mayor respeto que le dimos fue jugarle al 100% y tratar de ganarle. Hubo ratos en los dos partidos que no lo pudimos sobrepasar, pero conseguimos lograr el objetivo".