Rodrigo De Paul fue multado por la MLS por una situación insólita en la goleada del Inter Miami

Rodrigo De Paul fue multado de una manera insólita que sorprendió cuando la Major League Soccer (MLS) la comunicó a través de sus redes sociales para hacer pública una decisión que tiene que ver con una situación particular del desarrollo del juego.

En el mundo del fútbol las simulaciones son moneda corriente y los jugadores suelen realizar acciones dignas de un actor profesional, aunque la llegada del VAR terminó con el abuso de estas reacciones con las que antes se solía sacar provecho. Como en la vieja escuela y en el resto de las ligas del mundo, el mediocampista simuló un golpe en el rostro a los 26 minutos de partido durante la goleada 4-0 del Inter Miami ante New York City concretada el 24 de septiembre.

Es que según evidenciaron las grabaciones televisivas, De Paul solo tuvo un contacto con el brazo de Andrés Perea en otra zona del cuerpo que no era el rostro como hacía referencia el campeón del mundo. Debido a esto la liga tomó acciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AreaSportsNet/status/1971709029329392114&partner=&hide_thread=false The MLS Disciplinary Committee has fined Inter Miami CF midfielder Rodrigo De Paul for violating the league's policy regarding simulation/embellishment in the 26th minute of Inter Miami’s match against New York City FC on September 24th#MLS #InterMiamiCF pic.twitter.com/AeWa9rurGS — Area Sports Network (@AreaSportsNet) September 26, 2025

Previo al duelo ante Toronto FC en Canadá, la MLS difundió un comunicado con una sanción para el jugador: “El Comité Disciplinario ha multado con una cantidad no revelada al mediocampista de Inter Miami CF Rodrigo De Paul por violar la Política de simulación/exageración en el minuto 26 del partido de Miami contra New York City FC el 24 de septiembre”. Más allá de la multa, el jugador no fue suspendido y podrá jugar el siguiente partido.

Rodrigo De Paul

Un ex jugador de la MLS criticó a Inter Miami por la familia Messi: "Su padre prácticamente dirige al club"

En Estados Unidos están fascinados con la presencia de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS) por lo que representa futbolísticamente a nivel mundial entendiendo que es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del deporte. Sin embargo no todas las personas que han pasado por la liga durante la estadía del astro se llevan buenos recuerdos.

Un futbolista polaco que jugó en el DC United lanzó fuertes críticas contra Lionel Messi y también su familia al referirse sobre el protagonismo de su padre en el Inter Miami. Se trata de Mateusz Klich, futbolista que supo enfrentar al capitán de la Selección argentina en mayo de 2024 en un duelo que terminó con victoria por la mínima a favor de las Garzas.

En diálogo conel canal de You Tube Foot Truck, Klich soltó sin escrúpulos: “No recomiendo Miami mientras Messi esté allí. Es un desastre; la gente se va, los entrenadores y los fisioterapeutas se van. Organizativamente, es pésimo", dijo.

Messi

Más tarde apuntó contra el papá del '10', Jorge Messi: "El padre de Messi (Jorge) prácticamente dirige el club. Todos hablan español y no se puede hacer nada sin su consentimiento. El club en sí está a 45-50 minutos de Miami”, soltó generando repercusión a nivel mundial por sus confesiones.

Saliendo de la polémica, analizó la MLS: “Red Bull tiene un estadio mejor ahora, pero el City también está construyendo un estadio espectacular. Hay clubes como el Columbus Crew y el Cincinnati, que tienen estadios excelentes y una base excelente, pero vivir allí es muy aburrido. Recomendaría Nashville, si tienen la opción de ir al Nashville SC. Es un lugar precioso, la capital del país. Portland y Seattle tienen ambiente, pero es el fin del mundo”, opinó el mediocampista sobre la vida de la MLS y el día a día.

Messi Jorge Messi