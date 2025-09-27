Locura total: la particular cena de la familia Costas palpitando el clásico entre Racing e Independiente

Gustavo Costas, el entrenador de Racing, ya palpita el duelo ante el rojo y lo dejó en evidencia durante una celebración donde le hicieron un pedido a los jugadores.

Gustavo Costas no para de pensar en Racing ni un segundo, como entrenador del plantel que se metió en semifinales de la Copa Libertadores, pero más que nada como fanático de la institución por la que ha demostrado un amor inconmensurable. Por tal motivo vive los partidos con mucho fervor.

Este domingo, a días de haber accedido a otra fase del certamen internacional tras eliminar a Vélez, la Academia será local frente a Independiente en el clásico de Avellaneda, desde las 15.15. A tan solo un día del encuentro, Costas ya mostró su lado más pasional de cara al encuentro y dejó en evidencia, una vez más, su amor por el club.

Reunidos en el interior de un domicilio, la familia Costas cantó con un pedido especial para los jugadores del club: "El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar ", acompañado de brazos agitados y golpes en la mesa que ofició de percusión para el cántico de cancha. El DT demostró que está en la misma sintonía que el deseo de los hinchas.

LA FAMILIA COSTAS, A PLENO EN LA PREVIA DEL CLÁSICO ANTE EL ROJO



Este domingo desde las 15:15 la Academia recibe a Independiente y, un par de días antes, Gustavo Costas y su entorno ya empezaron a palpitar el duelo pic.twitter.com/cz6spadznr — Diario Olé (@DiarioOle) September 27, 2025

El insólito pedido de los hinchas de Racing a los jugadores durante los festejos por avanzar en Libertadores

Racing hizo un gran partido en el Cilindro de Avellaneda, con una clara superioridad en la primera etapa, y terminó consiguiendo la victoria por la mínima que estiró el global por 2-0 para que los dirigidos por Gustavo Costas se metan entre los cuatro mejores del continente y demuestren su fortaleza en los trofeos internacionales.

Sin embargo los hinchas no pierden la mirada con respecto a lo que sucede en el Torneo Clausura donde el equipo no ha dado las mismas respuestas futbolísticas que en el plano internacional lo que genera cierta preocupación entre los hinchas. Esta próxima fecha no será una más para el equipo debido a que la Academia volverá a ser local para enfrentar a Independiente en el clásico de Avellaneda.

Minutos posteriores al fin del encuentro que decretó la eliminación de Vélez en el certamen, los hinchas lanzaron un clásico y contundente mensaje en la previa del duelo que se disputará el domingo desde las 15.14. "El domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar", esbozaron los hinchas exigiendo una victoria en el clásico, lo que demostró que la ambición por ganar también está presente en las tribunas.