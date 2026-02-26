Sufre Gustavo Costas: lesionado Maravilla Martínez y expulsado Miljevic ante Independiente Rivadavia

En el empate ante la Lepra Mendocina, Racing tuvo la baja de dos jugadores importantes para su entrenador.

Racing empató 1-1 ante Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda. A pesar del empate, todos los focos apuntaron a un gran dolor de cabeza para el entrenador Gustavo Costas: la lesión en la primera parte de Adrián Maravilla Martínez y la expulsión del diez Matko Miljevic.

Ambas desgracias para la Academia llegaron en la primera mitad del partido: a los 31 minutos fue expulsado Miljevic por doble amarilla y a tan solo diez minutos después tuvo que ser reemplazado Maravilla por lesión, dejando sumamente preocupado a Costas .

El flamante refuerzo proveniente de Huracán se fue a las duchas anticipadamente por una doble amarilla evitable. La segunda fue por una muy fuerte patada del diez , que se retiró entre lágrimas del campo de juego al dejar a su equipo con uno menos por una hora de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2027124466711453760?s=20&partner=&hide_thread=false "Miljevic":

Porque fue expulsado en el partido de Racing contra Independiente Rivadaviapic.twitter.com/RAlnKfyKRt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 26, 2026

Por su parte, se venía especulando con el estado físico de Maravilla Martínez en las últimas semanas. La razón es que el entrenador no cuenta en el banco de suplentes con una variante natural en su puesto, y Costas decidió no subir a ningún juvenil desde las inferiores.

Su titularidad ante la Lepra Mendocina estuvo en duda hasta el último momento, aunque según información habría sido el mismo centro delantero el que pidió jugar. Maravilla había jugado hasta ahora todos los minutos acumulados del año. Tuvo que salir en camilla en una imagen que preocupó a los hinchas. Su reemplazante fue Tomás Conechny, autor del empate de la Academia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2027128763239051561?s=20&partner=&hide_thread=false "Maravilla":

Porque Adrián Martínez salió lesionado del partido de Racing ante Independiente Rivadavia pic.twitter.com/tfD9sStTH2 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 26, 2026

Así fue el empate entre Racing e Independiente Rivadavia

La Lepra Mendocina llegaba a esta fecha con un gran inicio de campeonato, con cinco victorias y solo una derrota en seis fechas, y siendo puntero de la zona B del Torneo Apertura. Racing por su parte, venía de tres partidos invictos, siendo el último un empate con Boca, luego de un arranque flojo en el campeonato.

El encuentro empezó siendo trabado, pero se terminó de inclinar a favor del visitante por la roja de Miljevic a solo media hora de iniciado el partido. Todo empeoró para la Academia con la lesión de Maravilla a pocos minutos del final de la primera parte, quedando por el resto del partido sin referencia en el área.

A los 53 minutos, tras un mal corner a favor de Racing, el equipo mendocino salió muy bien y rápido de contra con Sebastián Villa, y Gonzalo Ríos, quien pisó el área, habilitó a Matías Fernández para la definición cruzada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaARG_/status/2027134621394080230?s=20&partner=&hide_thread=false CONTRA LETAL PARA EL GOL DE LA LEPRA MENDOCINA



Matías Fernández no perdonó y puso el 1-0 en Avellaneda pic.twitter.com/tSqqlVqCPp — Liga (@LigaARG_) February 26, 2026

Racing no se rindió, a pesar de jugar con uno menos y a los 78 minutos Gabriel Rojas tiro un centro magnífico desde un tiro de esquina y Conechny conectó en lo alto con la cabeza para empatar el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2027144011262345548?s=20&partner=&hide_thread=false "Conechny":

Porque convirtió el gol para el empate de Racing con Independiente Rivadavia en el #TorneoApertura pic.twitter.com/c0Jh5KeaSe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 26, 2026

El empate le terminó cerrando más a la Academia, por las circunstancias en la que tuvo que afrontar casi una hora de partido. La Lepra Mendocina continúa en lo más alto de la tabla con 16 puntos, mientras que Racing suma ocho y está en la octava posición, aunque podría ser desplazado por Banfield o River, que se enfrentan en este momento.