La fuerte advertencia de Gustavo Costas sobre sus jugadores tras la derrota contra Tigre: "Tenemos que hablar más..."

El entrenador de la Academia se refirió al mal partido en la derrota 1-3 ante el matador y se refirió a la perdida de confianza.

Pareciera que a Racing lo cambiaron . La derrota 1-3 ante Tigre en el estadio José Dellagiovana mostró la cara más floja y preocupante del elenco que conduce Gustavo Costas en comparación con la temporada pasada donde supo ser protagonista en el plano local como internacional. Un encuentro que profundizó la mala racha: suma tres derrotas en las primeras tres fechas del certamen.

Cuando todo parecía que la Academia tenía todo en sus manos para tener un gran inicio de certamen, con la continuidad del plantel y la llegada de refuerzos importantes como Valentín Carboni y Mateo Mijlevic, no puede salir de un bache que genera preocupación y muestra un equipo sin su garra características.

Luego de la derrota, el entrenador se sentó en conferencia de prensa y no dudó en cuestionar el rendimiento expuesto por sus jugadores: "Hizo los tres goles de la mitad de la cancha para adelante. Tenemos que seguir trabajando, pararnos distinto", soltó en rueda de prensa.

"TENEMOS QUE HABLAR MÁS, NO PODEMOS QUEDAR TAN MAL PARADOS"



Costas habló de los errores cometidos hoy y del mal momento que pasa el equipo en el Torneo Apertura.

Lo llamativo fue la frase del DT que le advirtió a sus jugadores que deben hablar en el campo de juego: "Hay que seguir trabajando y hay que hablar. Ellos tienen que hablar también sobre cómo quedan parado. Se los decía el otro día después de Gimnasia porque estamos quedando muy mal parados, por ejemplo el gol que nos hizo Rosario Central, hoy también".

En otra parte de su relato, dijo: "Santi (Sosa) tomó una mala decisión, sale mal porque le pica la pelota pero igual no podemos quedar así parados"

En otra parte de su análisis se refirió a la falta de confianza: "Me duele porque lo perdimos nosotros dando las ventajas que damos siempre. Fuimos perdiendo la confianza en nosotros mismos y la tenemos que recuperar. Hay que sacarlo a Racing de este momento".

"TENEMOS QUE SALIR DE ESTE MAL MOMENTO RÁPIDO, LOS ERRORES SE NOTA MUCHO MÁS"



Gustavo Costas analizó el presente del equipo y qué hacer para salir de esta situación.

"El retroceso es lo que más me preocupa. No podés quedar tan mal parado como quedamos, es muy fácil para el rival. Tenemos que salir de esto lo más rápido posible. Ellos tienen que hablar también. Tiene que haber una voz de mando para quedar mejor parados, no podemos estar dos contra uno o que nos agarren de contra. Hay que trabajarlo y elegir a los jugadores", sumó.

Y va el tercero, otra vez: el Pity Martínez volvió al gol en el 3 a 1 de Tigre sobre Racing

Como lo hizo en su icónico gol en 2018 en Madrid, el Pity Martínez anotó el 3 a 1 para su equipo con una gran corrida. Esta vez fue en la gran victoria de Tigre sobre Racing, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio José Dellagiovanna.

Los goles para el “Matador” los convirtieron David Romero, a los 49 minutos del primer tiempo, Ignacio Russo, a los 39’ del complemento, y Gonzalo Martínez, a los 44’ del mismo periodo.

En tanto, Gabriel Rojas había igualado el duelo para la “Academia” a los 35' de la etapa final.

Es la tercera derrota en la misma cantidad de encuentros para el equipo de Gustavo Costas, que arrancó muy mal el año.

La gran victoria del Matador

El elenco de Avellaneda comenzó encendido el encuentro con una peligrosa llegada que contó con una buena combinación por derecha que habilitó la proyección del lateral Gastón Martirena, quedó mano a mano y no pudo conectar un centro para Adrián Martínez.

Desde allí, fueron los de Victoria quienes dominaron las oportunidades con tres llegadas claras en el área rival, pero no contaron con la eficacia necesaria para romper la defensa del arquero visitante, Facundo Cambeses.

Sin embargo, en el tercer minuto de descuento, después de una asociación con el delantero Ignacio Russo, David Romero aprovechó la defensa abierta de Racing y quedó mano a mano, encarando a al arquero rival y saliendo hacia la derecha, para gambetearlo y definir ante el arco libre.

Ya en el complemento, los dirigidos por Gustavo Costas crecieron en el duelo y comenzaron a pisar con más insistencia el área de Tigre, pero sin éxito debido a las intervenciones del arquero Felipe Zenobio, quien desvió al tiro de esquina los disparos de “Maravilla” Martínez y Gastón Martirena.

De igual manera, Racing logró poner las tablas en el marcador con un disparo de Gabriel Rojas desde fuera del área, quien capturó un rebote y sacó un zurdazo potente ante la floja respuesta del guardavallas de Tigre.

No obstante, la alegría duraría poco en el banco visitante ya que solamente cuatro minutos después, Ignacio Russo aprovechó un error de Santiago Sosa en la mitad de la cancha, trasladó la pelota hasta el área rival y definió para poner el 2-1.

En los minutos finales del cotejo, Gonzalo “Pity” Martínez presionó, recuperó el balón en la mitad de la cancha y remató con categoría para batir a Cambeses y sentenciar el triunfo de Tigre ante un Racing que no levanta cabeza en el certamen.

SÍNTESIS

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Matko Miljevic, Bruno Zuculini, Valentín Carboni; Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Goles: PT 45 David Romero (T). ST 35 Gabriel Rojas (R); 39 Ignacio Russo (T); 44 Gonzalo Martínez (T).

Cambios: ST, al inicio Tiago Serrago por Jabes Saralegui (T); 15m. Matias Zaracho por Valentín Carboni (R); 15m. Duván Vergara por Bruno Zuculini (R); 15m. Franco Pardo por Agustín García (R); 15m. Baltasar Rodríguez por Matko Miljevic (R); 25m. Ramón Arias por Joaquín Laso (T); 31m. Alfio Oviedo por David Romero (T); 31m. Joaquín Mosqueira por Bruno Leyes (T); 35m. Tomas Conechny por Nazareno Colombo (R); 36m. Gonzalo Martínez por Sebastián Medina (T).

Estadio: José Dellagiovanna.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Álvaro Carranza.