De figura a ser protagonista de un blooper: el insólito error de Facundo Cambeses que facilitó la victoria de Tigre

El arquero de la Academia quedó expuesto en el segundo tanto del Matador con el que se puso en ventaja en el marcador.

El nivel de Facundo Cambeses en la primera etapa del encuentro ante Tigre quedó en el olvido del hincha de Racing tras el error garrafal que le facilitó el gol de la ventaja parcial por 2-1 al matador, cuando parecía que el equipo de Gustavo Costas podía hacer méritos para convertir y revertir el resultado. Sin embargo, todo fue en vano por un gol insólito que recibió y puso las cosas más complejas para la Academia.

Corrían los 39 minutos de la segunda etapa cuando el visitante quedó mal parado en el fondo luego de un mal calculo del mediocampista Santiago Sosa -de flojo partido para su nivel- que fue superado por el balón debido al pique previo. Ese mal cálculo le permitió al delantero Nacho Russo recibir en la mitad de la cancha mano a mano con un defensor y varios metros para trasladar el balón e intentar un remate.

A pasos de ingresar al área grande y al detectar que llegaban a marcarlo jugadores de la Academia, el delantero lanzó un disparo flojo de fuerza pero que terminó siendo efectivo ante la respuesta de Cambeses. Inesperadamente, la pelota se le escurrió entre las piernas y terminó facilitando el tanto para que el matador obtenga la ventaja que luego se materializaría en un resultado contundente (3-1).

Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/mV9MactjYW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 3, 2026

Y va el tercero, otra vez: el Pity Martínez volvió al gol en el 3 a 1 de Tigre sobre Racing

Como lo hizo en su icónico gol en 2018 en Madrid, el Pity Martínez anotó el 3 a 1 para su equipo con una gran corrida. Esta vez fue en la gran victoria de Tigre sobre Racing, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura, llevado a cabo en el estadio José Dellagiovanna.

Los goles para el “Matador” los convirtieron David Romero, a los 49 minutos del primer tiempo, Ignacio Russo, a los 39’ del complemento, y Gonzalo Martínez, a los 44’ del mismo periodo.

En tanto, Gabriel Rojas había igualado el duelo para la “Academia” a los 35' de la etapa final.

Es la tercera derrota en la misma cantidad de encuentros para el equipo de Gustavo Costas, que arrancó muy mal el año.

La gran victoria del Matador

El elenco de Avellaneda comenzó encendido el encuentro con una peligrosa llegada que contó con una buena combinación por derecha que habilitó la proyección del lateral Gastón Martirena, quedó mano a mano y no pudo conectar un centro para Adrián Martínez.

Desde allí, fueron los de Victoria quienes dominaron las oportunidades con tres llegadas claras en el área rival, pero no contaron con la eficacia necesaria para romper la defensa del arquero visitante, Facundo Cambeses.

Sin embargo, en el tercer minuto de descuento, después de una asociación con el delantero Ignacio Russo, David Romero aprovechó la defensa abierta de Racing y quedó mano a mano, encarando a al arquero rival y saliendo hacia la derecha, para gambetearlo y definir ante el arco libre.

Ya en el complemento, los dirigidos por Gustavo Costas crecieron en el duelo y comenzaron a pisar con más insistencia el área de Tigre, pero sin éxito debido a las intervenciones del arquero Felipe Zenobio, quien desvió al tiro de esquina los disparos de “Maravilla” Martínez y Gastón Martirena.

De igual manera, Racing logró poner las tablas en el marcador con un disparo de Gabriel Rojas desde fuera del área, quien capturó un rebote y sacó un zurdazo potente ante la floja respuesta del guardavallas de Tigre.

No obstante, la alegría duraría poco en el banco visitante ya que solamente cuatro minutos después, Ignacio Russo aprovechó un error de Santiago Sosa en la mitad de la cancha, trasladó la pelota hasta el área rival y definió para poner el 2-1.

En los minutos finales del cotejo, Gonzalo “Pity” Martínez presionó, recuperó el balón en la mitad de la cancha y remató con categoría para batir a Cambeses y sentenciar el triunfo de Tigre ante un Racing que no levanta cabeza en el certamen.

SÍNTESIS

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Sebastián Medina; Ignacio Russo, David Romero. DT: Diego Dabove.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Matko Miljevic, Bruno Zuculini, Valentín Carboni; Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Goles: PT 45 David Romero (T). ST 35 Gabriel Rojas (R); 39 Ignacio Russo (T); 44 Gonzalo Martínez (T).

Cambios: ST, al inicio Tiago Serrago por Jabes Saralegui (T); 15m. Matias Zaracho por Valentín Carboni (R); 15m. Duván Vergara por Bruno Zuculini (R); 15m. Franco Pardo por Agustín García (R); 15m. Baltasar Rodríguez por Matko Miljevic (R); 25m. Ramón Arias por Joaquín Laso (T); 31m. Alfio Oviedo por David Romero (T); 31m. Joaquín Mosqueira por Bruno Leyes (T); 35m. Tomas Conechny por Nazareno Colombo (R); 36m. Gonzalo Martínez por Sebastián Medina (T).

Estadio: José Dellagiovanna.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Álvaro Carranza.