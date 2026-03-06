El presidente de Racing de Córdoba echó al entrenador por sacar a Centurión de un partido: "No podes..."

Manuel Pérez, presidente del club de Primera Nacional, terminó el contrato de Pablo Fornasari luego de sustituir al jugador en el segundo tiempo.

El fútbol argentino nos tiene acostumbrado a ser un escenario donde los cambios de entrenadores son recurrentes debido a que los proyectos son papeles en el viento que desaparecen a la primera de cambio, salvo algunas excepciones. Desde las categorías más bajas del fútbol argentino hasta la Primera División.

Muchas veces se dan por malos resultados, falta de respuesta por parte del plantel, entre otras cosas pero en algunas oportunidades también suceden por situaciones insólitas. En las últimas horas Racing de Córdoba quedó en boca de todos luego de que el presidente de la institución , Manuel Pérez , decida echar al técnico Pablo Fornasari por una situación insólita.

Es que el máximo mandatario del club tomó la decisión de sacarlo de su cargo luego de que reemplace a Ricardo Centurión , el ex Boca entre otros clubes, durante el empate 0-0 ante Mitre de Santiago del Estero. En dicho encuentro, el habilidoso jugador entró a los 20 minutos de la primera etapa por la lesión de un jugador y fue sustituido a los 26 del complemento. Esa situación fue el detonante para que el presidente lo aparte del cargo.

BOMBA EN CÓRDOBA



El presidente de RACING DE CÓRDOBA confesó que echó al DT Pablo Fornasari por sacar a Ricardo Centurión en pleno partido.



“Cuando lo sacó dije: hasta acá llegaste. Hoy lo echo”.



El dirigente Manuel Pérez fue durísimo:

“No podés cometer semejante torpeza… pic.twitter.com/ykre2oAQZd — El Ascenso x3 (@ElAscensox3) March 6, 2026

“Ahí, ahí dije: ‘Hasta acá llegaste. Cuando lo sacó le dije a, a los que me acompañan al palco: ‘Hoy lo echo’. Y los que estaban conmigo dicen: ‘Hay que echarlo’. La verdad, porque no podés cometer semejantes torpezas. Si no está para jugar setenta minutos, no lo pongas”, dijo el presidente en diálogo con el medio La Voz

Luego sumó: “No podés a semejante jugador ponerlo y sacarlo cuando el cambio era cualquier otro. Había para sacar a cualquiera. Y al final, cada vez que le daban la pelota a Ricky, venía un posible gol. Hay cosas que no se pueden tolerar y bueno, y obviamente que lo hablé con Ricardo después a la noche, lo hablé al otro día, que estaba para seguir”,

En medio del escándalo, destacó el accionar de Centurión: “Me dice: ‘Estaba para seguir, Presi’. Pero bueno, fue, salió y le dio la mano al entrenador. Un caballero”.

Por otra parte el entrenador Fornasari dio explicaciones sobre lo ocurrido: “Creemos que está para jugar 30, 35 minutos al máximo. Hoy terminó haciendo casi 65 y notábamos que estaba extenuado, y creíamos que teníamos que cambiar. Tenemos que llevarlo de a poco”.

“Los entiendo porque vienen a ver ganar al equipo siempre. Pagan la entrada y hacen un sacrificio grande para ir a la cancha y nosotros les tenemos que dar una alegría y demostrar algo”, dijo sobre el malestar de los hinchas por los malos resultados.