Alexis Mac Allister y Ailén Cova presentaron a su hija: el emotivo mensaje y la foto que subieron

El campeón del mundo con la Selección Argentina confirmó el nacimiento de su primera hija a través de las redes sociales.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova le dieron la dulce bienvenida a Alaia , su primera hija juntos, con un emotivo posteo en sus redes sociales. Si bien el parto estaba programado para el 26 de septiembre, la pareja del futbolista inició trabajo de parto antes de lo previsto.

La bebé Alaia nació el 22 de septiembre en Inglaterra, tras un duro trabajo de parto de parte de Cova, con la presencia de su familia que viajo desde Argentina. El jugador del Liverpool compartió las imágenes de la pequeña siendo sostenida por él y su novia, dedicándole unas dulces palabras a ella en un emotivo posteo en Instagram. “Alaia - 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas ”, detalló sobre el parto.

En otra línea, Mac Allister agradeció a su pareja por convertirlo en padre: “Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO ”.

La relación entre el jugador y Ailén Cova tomó mucha trascendencia por la manera en la que él terminó su vínculo con su anterior novia, Cami Mayan, que la dejó tras haber salido campeón en el Mundial de Qatar 2022 para iniciar una relación con Ailén, su mejor amiga desde la infancia.

¿Por qué "Alaia"?

Alexis Mac Allister y AIlén Cova se convirtieron en padres este martes 23 de septiembre, unos días antes de la fecha probable de parto. La bebé nació en Inglaterra y la llamaron Alaia. "Ya está entre nosotros, acaba de nacer en Inglaterra. Lo chequeamos con la familia", contó el periodista Guido Zaffora, en la TV Pública.

El lunes, el jugador de la Selección Argentina expresó en un posteo que no iba a acudir a la ceremonia del Balón de Oro por cuestiones personales: "No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor".

La demanda que enfrenta Alexis Mac Allister

Luego de que la justicia se declarara incompetente ante la demanda por compensación económica de Cami Mayans a Alexis Mac Allister, el abogado de la modelo, Ignacio Trimarco, reveló que acudirán a la Corte Suprema de Justicia para apelar la decisión.

Trimarco explicó: “Iniciamos una demanda por compensación económica. La jueza de primera instancia, en el momento de declararse la incompetencia, nos dio la razón a nosotros para que se pueda investigar la prueba que hay en Argentina”.

“Ahora, dos de los tres magistrados de la cámara de apelaciones entendieron que debía rechazarse la incompetencia y uno de ellos, que debía darnos la razón a nosotros. Nosotros vamos a recurrir a esta apelación e ir a la Corte Suprema de Justicia”, añadió.

“Es un tema muy complejo y tiene que ver con un estatuto relativamente nuevo en Argentina, que es la compensación económica. Al día de hoy, no hay antecedentes de casos como estos. Por eso es tan importante que se siente un precedente para los futuros reclamos”.

“Si bien la convivencia se dio en el exterior, la pareja es argentina. Por circunstancias laborales estuvieron en otro lugar. La actividad de los jugadores dependen de las contrataciones”, continuó el letrado.

Para concluir, el abogado señaló que apunta a sentar un precedente: “Si existiera un rechazo de la Corte Suprema, existe un recurso de queja en donde se debería abonar un canon de $900 mil. Aunque hay un beneficio. Una pareja que decide convivir más de dos años, el código penal habilita a esta medida”.