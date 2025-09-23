Nació Alaia, la primera hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

La pareja del futbolista dio a luz este martes en Inglaterra a su primera hija.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres por primera vez. El nacimiento de Alaia se dio antes de la fecha prevista para el parto que iba a ser el próximo 26 de septiembre.

La noticia la confirmó este martes el periodista Guido Záffora en La mañana con Andino (TV Pública). “Ya está entre nosotros, acaba de nacer en Inglaterra. Lo chequeamos con la familia”, dijo el periodista.

En las últimas horas, el futbolista de la selección argentina había compartido una historia en sus redes sociales en la que confirmó que no participaría de la ceremonia de entrega del Balón de Oro.

“No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor”, escribió sobre una imagen donde se lo ve con un traje y la foto en blanco y negro.

Alexis Mac Allister

Por el momento, la pareja no compartió la feliz noticia en sus redes sociales y los fanáticos esperan ansiosos la primera foto de la heredera de Mac Allister.

Qué significa el nombre Alaia

Alaia se ha convertido en un nombre muy popular en el último tiempo. En cuanto a su significado está asociados a la alegría y felicidad. Estas connotaciones proceden de su procedencia vasca.

Además, a las mujeres que tienen el nombre de Alaia se les asocian rasgos como el ser voluntariosas, discretas, responsables y familiares. Estas características sumadas a los significados y a la pronunciación de este nominativo han contribuido a aumentar la popularidad.