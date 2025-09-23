La Voz Argentina: Joaquín Martínez superó el tercer round y está más cerca de la final

El participante de Zapala sorprendió una vez más a su Team Miranda! Que no dudó en elegirlo para seguir en carrera. Así fue su presentación.

Joaquín Martínez volvió a sus raíces folclóricas en su tercer round del team Miranda! en La Voz Argentina (Telefe)

El joven Zapalino interpretó “ Perfume de Carnaval” de Peteco Carabajal junto a su contrincante Emiliano Villagra. Aunque los dos, según el dúo Miranda, cantaron muy bien, Ale Sergi y Juliana Gattas se inclinaron una vez más por el neuquino que pasó directamente a la otra etapa.

Aunque ninguno de los coaches se quiso inclinar por uno o por el otro, Soledad Pastorutti por ejemplo destacó que la presentación fue de un alto nivel de perfección.

En tanto que los Miranda! agregaron: “Estuvieron re contra parejos, de todas maneras, estamos convencidos de que la van a romper por lo profesionales que son. Se complementaron muy bien”.

De esta manera, Joaquín que es uno de los favoritos en ganar la quinta temporada del reality de Telefe se metió entre los 5 favoritos del dúo Miranda.