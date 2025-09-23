Quién es la actriz de Harry Potter que encontró estabilidad económica gracias a OnlyFans

Además, por su presencia en la plataforma para adultos ha sido cancelada en convenciones de fans de la famosa saga de películas.

La actriz británica Jessie Cave , conocida por interpretar a Lavender Brown en las últimas tres películas de la saga de Harry Potter , afirmó que fue excluida de una convención de fans de la saga tras anunciar la apertura de una cuenta en OnlyFans , la famosa plataforma de contenido para adultos.

Según relató en su boletín de Substack, los organizadores le comunicaron que la decisión se debía a que el evento era de carácter “familiar” y que OnlyFans está asociado con contenido para adultos, una explicación que la actriz consideró desconcertante. Cave recalcó que su página en la plataforma no contiene material sexual, sino que está dedicada exclusivamente a contenido sobre su cabello, dirigido a personas con fetiches capilares.

La justificación de los organizadores, basada en la supuesta vinculación de la plataforma con la pornografía, sorprendió a Cave, quien señaló que muchos actores que asisten a convenciones han participado en producciones con escenas de desnudos o sexo. “Me explicaron que era porque es un ‘show familiar y OnlyFans está afiliado con pornografía’. Esto me desconcertó…”, expresó la actriz en declaraciones recogidas por la prensa especializada.

image

Jessie Cave anunció en marzo de 2025 la apertura de su cuenta en OnlyFans, donde ofrece videos y sonidos relacionados con su cabello, como cepillados y movimientos sensuales de su melena. En su podcast Before We Break Up Again, la estrella de Harry Potter reiteró que su contenido no es sexual, aunque reconoce que puede atraer a personas con intereses o fetiches capilares.

Jessie Cave y el impacto de OnlyFans en su vida

En redes sociales, Jessie Cave describió su propuesta como “algo muy nicho, incluso para mí”. y aclaró que “fetiche no necesariamente significa sexual”.

En ese sentido, Cave explicó que el proyecto tiene una duración prevista de un año, con el objetivo de recaudar fondos para remodelar su casa y saldar deudas, según detalló en su Substack. También destacó que gracias a la plataforma alcanzó la estabilidad económica que a veces no podía lograr mediante la carrera de actriz en la que comenzó desde muy joven.

image

“Ex actriz de Harry Potter, escritora, dibujante y ahora especialista en cabello largo de Only Fans. Hago CONTENIDO ESPECIALIZADO SOBRE CABELLO que puede que te guste. ¡Qué mágico!“, anunció en marzo de este año. De esa manera marcó desde un primer momento hacia que público apuntaba al mismo tiempo que utilizó su experiencia en Harry Potter para lograr un mayor alcance.

En esa misma publicación, Cave aclaró que no haría ningún tipo de contenido sexual, aunque podría aparecer en ropa interior. “¡Conozcámonos! Si te gusta el cabello, este es el lugar para ti. Si quieres algo específico, puedes enviarme un mensaje y estaré feliz de ver qué podemos hacer", finalizó en el post.

Ahora, con lo sucedido la última semana en la convención de fans, se despertó la polémica. Aunque no haga contenido sexual de manera directa, su sola presencia en la plataforma ha llevado a que cancelen su presencia en el evento, el cuál es otra fuente de ingresos para ella.