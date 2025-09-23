La medida que tomaría Benjamín Vicuña tras la escolarización de sus hijos en Turquía

La expareja de Eugenia “China” Suárez dejó en claro que no le gustó la decisión que tomó la actriz de escolarizar a sus hijos en el exterior.

Benjamín Vicuña rompió el silencio luego de que se conociera que sus dos hijos Amancio y Magnolia, fruto de su relación con Eugenia “China” Suárez , fueran escolarizados en Turquía.

La nueva vida de la actriz junto a Mauro Icardi obligó a la reestructuración de la agenda de quienes supieron ser pareja. Sin embargo, el chileno se llevó una sorpresa cuando se enteró que sus hijos seguirían sus estudios en el país donde reside actualmente Suárez.

Hasta donde se sabía, únicamente Rufina Cabré estaría escolarizada en Turquía mientras su madre acompañara al futbolista del Galatasaray. Sin embargo, todo cambió y Vicuña disparó contra su ex.

“La verdad es muy injusto para todos”, se sinceró en un móvil con LAM. El actor explicó al mismo tiempo que la madre de sus hijos nunca lo notificó sobre la escolarización y que, al advertir un cambio en la vida de los menores, intentó comunicarse a través de sus abogados sin obtener respuesta.

“La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Me enteré por redes. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo”, contó el actor.

Vicuña dejó en claro que desconocía cuál colegio, dónde, cuándo y que no tenía información de la nueva rutina de los hijos. “Es muy desagradable. Tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos”, aclaró Benjamín.

Embed - SIGUE LA GUERRA ENTRE BENJAMÍN VICUÑA Y LA CHINA SUÁREZ: EL ACTOR HABLÓ DE SUS HIJOS

Vicuña irá a la justicia

Este martes tras las declaraciones de Benjamín, Luis Bremer reveló en Desayuno Americano (América) que extraoficialmente le confirmaron que el actor estaría pensando seriamente en pedir la restitución internacional de sus hijos.

“No tiene problema en que ya hijos viajen y estén con la madre, pero quiere que vivan acá (en Argentina)”, sumó el periodista sobre las acciones que tomaría el chileno en las próxima días.