La AFA estalló contra Javier Milei: "La regla del 3%"

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Tapia, enfrentó al presidente de la Nación por no asistir a una reunión del Mundial 2030.

En plena gira por Estados Unidos , Javier Milei fue invitado a una cumbre con FIFA, Conmebol y los presidentes de las federaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay para avanzar con los preparativos del Mundial 2030 , pero decidió no ir y ni siquiera hubo un representante del Gobierno. La AFA estalló tras esta situación.

La reunión tenía lugar en Nueva York , justo cuando todos los mandatarios sudamericanos estaban reunidos por la Asamblea de la ONU . Era una oportunidad perfecta para coordinar el trabajo en conjunto, pero el Gobierno argentino se borró.

El tesorero del organismo rector del fútbol argentino, Pablo Toviggino fue tajante: “Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano” , escribió en redes. Y fue más allá: “Se ve que sólo le preocupa el ‘rescate’ de los fugadores. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa ”.

"Argentina no mandó a nadie a la reunión. No fue Milei, no fue el canciller, no fue nadie. Mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 Selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón ni a 2027", agregó el dirigente.

Conmebol, por su parte, aprobó en ese mismo encuentro una propuesta para que el Mundial 2030 tenga 64 selecciones y que toda la fase de grupos se juegue en Sudamérica, con Argentina como una de las sedes centrales. “Un gobierno que odia lo popular, odia al fútbol”, remató Toviggino, visiblemente enojado por el desplante del Presidente.

Pablo Toviggino ya se había burlado de Javier Milei

Tras la presentación por el masterplan para renovar el Estadio Único de La Plata “Diego Armando Maradona”, el Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, lanzó una fuerte chicana contra el gobierno nacional.

“La verdad, pura alegría de que lleve el 3 %… perdón, las 3 estrellas”, manifestó Pablo Toviggino con ironía en su publicación de X. En el cierre de su escrito, el directivo del ente organizador del fútbol argentino manifestó su apoyo a Claudio “Chiqui” Tapia: “Felicitaciones comandante (Claudio Fabián Tapia) por la gestión, todos juntos por un nuevo sueño!!! En Fin …”.

Más allá de la chicana dirigida a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, por el escándalo de las supuestas coimas . El mensaje de Toviggino también dejó en claro su apoyo a la gestión de Claudio Tapia y la unidad de la AFA en torno al fortalecimiento de la infraestructura deportiva.

A pesar de las tensiones políticas, el organismo sigue apostando al crecimiento del fútbol argentino, confiando en que la renovación de estadios como el de La Plata sea un paso clave para elevar la jerarquía del deporte en el país. La apuesta por el futuro del fútbol continúa, más allá de las controversias.

Fassi, el otro enemigo de la AFA

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, ofreció una disculpa pública a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, en el marco de la conferencia de prensa realizada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, en Córdoba.

“Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA”, señaló.

No obstante, el intento de distensión chocó rápidamente con la réplica de Toviggino, quien a través de la red social X acusó a Fassi de haber promovido junto a referentes políticos y judiciales un “golpe institucional” contra las elecciones de la AFA.

Además, lo cuestionó por supuestas denuncias contra Tapia y su familia, al tiempo que ironizó: “Seguramente el Presidente Tapia aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero sos tan traidor y mentiroso, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste”.