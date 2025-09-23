Violencia en Brasil, otra vez: los hinchas de Lanús fueron agredidos por la policía

Los argentinos que fueron de visitante a alentar a su equipo en busca de la clasificación fueron víctimas de la represión policial.

El segundo tiempo del duelo entre Fluminense y Lanús , válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se vio demorado por incidentes en las tribunas del estadio Maracaná de Rio de Janeiro. Previo al comienzo de la segunda parte, la Policía brasileña comenzó a golpear a los hinchas del conjunto granate .

Según trascendió, los incidentes habrían comenzado por altercados entre miembros de la barra del cuadro argentino en los baños del histórico recinto, por lo que la Policía habría intervenido para evitar que el incidente pase a mayores.

Un policía Brasilero TOTALMENTE CEBADO, pegándole a la gente de Lanús pic.twitter.com/ozDcSrTkRE — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) September 24, 2025

La policía, ausente en los recientes incidentes entre Independiente y la U de Chile

Tras los incidentes ocurridos en el playón del estadio en el 2023, la dirigencia de Independiente de Avellaneda resolvió impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad a la cancha para reprimir disturbios.

El detonante fue el reclamo de los hinchas del “Rojo” luego de la derrota 2-0 con Boca, que terminó con un accionar policial desmedido: gases lacrimógenos y balas de goma contra los simpatizantes. La represión generó un fuerte repudio y profundizó el malestar por la crisis deportiva que atraviesa el club.

En respuesta, el presidente Néstor Grindetti y su comisión directiva decidieron implementar un esquema alternativo, basado en la contratación de seguridad privada. Según lo informado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), el operativo contemplaba la participación de 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 150 agentes de seguridad privada de la empresa UP Seguridad, 330 trabajadores de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), siete ambulancias —dos en el campo de juego y cinco para emergencias generales—, quince grupos de socorristas y una comisaría móvil en el estadio.

Visitantes en Argentina: APREVIDE comunicó una decisión que beneficia a Boca

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) autorizó la presencia de público visitante en el partido entre Defensa y Justicia y Boca del próximo sábado en Florencio Varela, donde se permitirá el ingreso de 3.000 hinchas del club xeneize al estadio Norberto Tomaghello.

El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmó a través de un comunicado que el encuentro por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional se disputará desde las 19 con ambas parcialidades.

La parcialidad visitante será ubicada en la cabecera que da espaldas a la calle Humahuaca, con un aforo máximo de 3.000 espectadores y Aprevide estableció que no estará permitido el ingreso con banderas ni elementos de exhibición, con el fin de facilitar los controles y evitar el sobrecupo en las tribunas asignadas.

El organismo de seguridad advirtió además que los hinchas de Boca que intenten acceder a localidades destinadas al público local quedarán alcanzados por el derecho de admisión, en caso de constatarse la compra irregular de entradas.

Para ello, se realizará un cruce de datos entre el organizador del evento y las autoridades, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Deporte vigente.

Las puertas del estadio se abrirán a las 16 y habrá un operativo de seguridad integrado por 450 efectivos policiales, 50 agentes privados, un servicio de emergencias médicas y 45 empleados del gremio Utedyc.

La decisión de habilitar visitantes en Varela se enmarca en la política que APrevide viene implementando en determinados encuentros de la Liga Profesional, con el objetivo de avanzar en la normalización de la concurrencia de ambas parcialidades en los estadios de la provincia de Buenos Aires.