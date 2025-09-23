Qué jugadores acompañaron al Chiqui Tapia en su cumpleaños 58

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino estuvo en Miami para la celebración de un nuevo cumpleaños.

Claudio 'Chiqui' Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, cumplió este lunes 58 años y lo celebró con la mejor compañía posible. Lionel Messi , Rodrigo de Paul y su hermano, Matías Tapia, actual presidente de Barracas Central, lo acompañaron en una inmejorable cena en Miami.

Dos potentes tortas de chocolate, flores, globos e invitados de lujo caracterizaron un nuevo aniversario del vicepresidente segundo de Conmebol, quien, además, recibió saludos de Alejandro Domínguez, Gianni Infantino y diversos clubes como Argentinos Juniors, Instituto y San Miguel, entre otros.

"A mi familia, amigos, clubes, dirigentes, asociaciones y a toda la gente, muchas gracias por haberse tomado un minuto para saludarme por mi cumpleaños y brindarme tanto cariño. Terminando el día de la mejor manera; los quiero mucho a todos", escribió Chiqui en sus redes sociales.

image

El mandamás del fútbol argentino tiene entre sus obligaciones en los siguientes meses diagramar el sistema de campeonatos de la temporada 2026 del fútbol argentino como así también organizar la logística del viaje y estadía de la Selección en el Mundial del 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Tajante: la reacción del Chiqui Tapia tras el pedido de disculpas de Fassi

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, utilizó su cuenta en la red social X para repostear la publicación del tesorero y presidente del Consejo Federal Pablo Toviggino, en respuesta al pedido de disculpas realizado por el máximo mandatario de Talleres, Andrés Fassi.

En la mencionada publicación, Toviggino calificó al dirigente del conjunto cordobés de “traidor”, “mentiroso” y “cobarde”, además de opinar que tiene la “cara de piedra”. Durante las horas del mediodía, Fassi, cuyo club está en zona de descenso, había leído un comunicado en conferencia de prensa, en el que expresó disculpas públicas a Claudio Tapia y aseguró ponerse “a entera disposición para hacer cosas para el fútbol argentino”.

image

La novela entre Tapia y Fassi todavía no terminó. Luego del pedido de disculpas, y del duro posteo publicado por el tesorero Pablo Toviggino, el “Chiqui” Tapia se sumó a la discusión con un reposteo en X.

El post firmado por Toviggino comienza describiendo a Andrés Fassi como “cara de piedra” y dejando en claro que el presidente de AFA, mencionado como “El Comandante”, aceptará las disculpas “porque es un caballero”.

Además, el tesorero de AFA describe a Fassi como “traidor y mentiroso” y argumenta que el presidente del club campeón de la Supercopa Internacional 2023 en marzo de este año debería haber pedido disculpas por haberlos denunciado, “en complicidad con Mariano Cuneo Libarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, haciendo abuso del aparato del Estado Nacional”.

image

Toviggino opina también que eso se trató de “una clara maniobra de golpe institucional contra las elecciones democráticas de AFA”, y que Fassi denunció también a uno de los hijos de Claudio Tapia, por lo que además lo caracterizó como “cobarde”.

En estos términos, con el reposteo por parte de Tapia a la publicación de Toviggino que, como ya es habitual, tenía prohibida la opción de comentar, la guerra declarada entre la Asociación del Fútbol Argentino y Talleres de Córdoba parece no haber llegado a su fin, a pesar de las disculpas.