Tajante: la reacción del Chiqui Tapia tras el pedido de disculpas de Fassi

El presidente de la AFA compartió la respuesta de Pablo Toviggino, su mano derecha, que fue durísimo con el mandamás de Talleres.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia , utilizó su cuenta en la red social X para repostear la publicación del tesorero y presidente del Consejo Federal Pablo Toviggino , en respuesta al pedido de disculpas realizado por el máximo mandatario de Talleres, Andrés Fassi .

En la mencionada publicación, Toviggino calificó al dirigente del conjunto cordobés de “traidor”, “mentiroso” y “cobarde”, además de opinar que tiene la “cara de piedra”. Durante las horas del mediodía, Fassi, cuyo club está en zona de descenso , había leído un comunicado en conferencia de prensa, en el que expresó disculpas públicas a Claudio Tapia y aseguró ponerse “a entera disposición para hacer cosas para el fútbol argentino”.

La novela entre Tapia y Fassi todavía no terminó. Luego del pedido de disculpas, y del duro posteo publicado por el tesorero Pablo Toviggino, el “Chiqui” Tapia se sumó a la discusión con un reposteo en X.

G0mOC-rWkAAOwzD

El post firmado por Toviggino comienza describiendo a Andrés Fassi como “cara de piedra” y dejando en claro que el presidente de AFA, mencionado como “El Comandante”, aceptará las disculpas “porque es un caballero”.

Además, el tesorero de AFA describe a Fassi como “traidor y mentiroso” y argumenta que el presidente del club campeón de la Supercopa Internacional 2023 en marzo de este año debería haber pedido disculpas por haberlos denunciado, “en complicidad con Mariano Cuneo Libarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, haciendo abuso del aparato del Estado Nacional”.

Toviggino opina también que eso se trató de “una clara maniobra de golpe institucional contra las elecciones democráticas de AFA”, y que Fassi denunció también a uno de los hijos de Claudio Tapia, por lo que además lo caracterizó como “cobarde”.

En estos términos, con el reposteo por parte de Tapia a la publicación de Toviggino que, como ya es habitual, tenía prohibida la opción de comentar, la guerra declarada entre la Asociación del Fútbol Argentino y Talleres de Córdoba parece no haber llegado a su fin, a pesar de las disculpas.

Así fue la conferencia de Andrés Fassi

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, ofreció este jueves una disculpa pública a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la conferencia de prensa realizada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, en Córdoba.

Durante su exposición, Fassi intentó dejar atrás el conflicto surgido en septiembre de 2024, cuando cuestionó a la conducción de la AFA luego de la eliminación de Talleres en Copa Argentina con arbitraje de Andrés Merlos.

“Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA”, señaló.

El dirigente sostuvo además que ya había transmitido en privado a Tapia su voluntad de recomponer el vínculo en un encuentro informal realizado en La Agustina.

Fassi-estafa-Portada.jpg

Con un tono conciliador, Fassi afirmó: “Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Desde Talleres, con humildad, queremos sumar nuestra visión. Invitaremos al presidente a la inauguración de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva, que será una de las más importantes de Latinoamérica”.

En la misma conferencia, el presidente de Talleres también se refirió al presente deportivo del club, asumiendo la responsabilidad por la mala campaña del equipo. “El único responsable de la crisis deportiva soy yo. Nos faltó un delantero en el mercado de pases y me hago cargo de esa decisión”, admitió.

Finalmente, Fassi confirmó que las elecciones en Talleres se llevarán a cabo el 19 de octubre, en coincidencia con el partido ante River en el Mario Alberto Kempes y la convención de filiales en Córdoba, lo que promete un fin de semana de fuerte movilización institucional y deportiva. Según adelantó, más de 36 mil socios estarán en condiciones de votar, en el que será el mayor padrón de la historia del fútbol del interior.