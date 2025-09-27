De una cancha de fútbol al Registro Civil: la historia de amor de Faustina y Germán en Cipolletti

Él le había pedido matrimonio hace 4 años de manera sorpresiva. Este viernes concretaron, con una sorpresa... ¡Alegría nao tem fim!

La historia de amor de Faustina y Germán pasó por el Registro Civil de Cipolletti

Entre aquella sorpresiva, tierna e ingeniosa propuesta de casamiento a este “sí oficial” pasaron cuatro años de puro amor. En el medio nació Justina -3 años-, la hija de ambos, Faustina se recibió en Higiene y Seguridad, Germán se afianzó como profe… Este viernes una historia de amor bien cipoleña tuvo el mejor final y hay dos familias de fiesta total.

“Cómo será, que nos vamos con ellos de luna de miel ”, confiesa a LM Cipolletti , entre risas, Gabriela, la “suegrastra” de Germán y "madrastra" de Faustina, según sus palabras. Y no bromea…

Los protagonistas de esta hermosa y romántica historia se pusieron de novios hace “10 años, eran chicos aún” y se hicieron virales un 14 de febrero de 2021 , cuando mientras jugaban un partido de fútbol él le propuso casamiento desatando la emoción de su amada y de los presentes.

En el #DíaDeLosEnamorados armó un "picadito", se hizo el lesionado y le pidió "casamiento" a su novia. Fue esta tarde en cancha Rayada de Cipolletti. Los protagonistas? Germán Ramírez y Faustina Pino, con la complicidad de todos sus amigos y familiares. — Miguel Parra (@PaMiguelangelpa) February 15, 2021

El día finalmente llegó y el tan promocionado casamiento tuvo lugar en el Registro Civil de las 1200 viviendas (Erika Araneda la oficial de justicia que intervino).

“Mañana -por el sábado- hacemos un pequeño festejo en una chacrita en Cipolletti y luego nos iremos a Brasil, nosotros también nos sumamos de luna de miel”, revela Gabriela el destino dónde seguirá la celebración familiar.

“En verdad ellos conviven hace más de 7 años y bueno como no cambia tanto su situación y es más bien un formalismo nos pidieron a los familiares más directos que fuéramos con ellos”, asegura la mujer aún emocionada mientras los novios respondían los efusivos saludos.

“Justina, la hermosa nena de los chicos, también está feliz. ¿Cómo son sus papis? Buenos, trabajadores. Laburan, sueñan con la casa propia, mientras tanto viven detrás de la casa de los padres de Germán en Cipolletti donde se armaron algo. Están muy contentos y se lo merecen”, celebra la mujer.

¡Sean felices chicos! Alegría nao tem fim.

La abuela de la pala también festeja el casamiento

Hace unos meses una abuela que ayuda con la pala a su nieto a construir se hizo viral. Bueno resulta que la señora también es pariente de los chicos que acaban de casarse. “Viste, es una familia farandulera”, bromea nuestra fuente.

En una conmovedora muestra de cariño y generosidad, la heroica señora da el ejemplo y ayuda a puro sudor a su amado nieto a cumplir el sueño de la casa propia.

Se llama Sofía y tiene 74 años. Es una vecina del barrio Don Bosco y le gusta proteger y ayudar a su gente. Es más, desde su entorno afirman que se enoja si no la dejan colaborar.

La abuela cipoleña que ayuda a su nieto a construir su casa

"No te quiero escuchar mañana con dolores de espalda ni ver con chuchos de frío", afirman que le advierte Franco a su abuela. “Ahora Franco nos ayudó a nosotros en el casamiento”, contó con simpatía Gabriela este viernes.

Toda su vida fue una guerrera, una luchadora. De hecho, Silvana, una de sus hijas, dejó un emotivo mensaje en redes sociales. "Mi vida, mi mamita, ella siempre a la par. Siempre ayudó a mi papá. Hoy tiene su casa gracias a que Dios les dio la fortaleza para construirla juntos. Un ejemplo. Te amo mamita", escribió.

"Nuestra viejita, te amamos... Esa abuela vale oro, los que la conocemos sabemos cómo es, solo vive para dar amor a su familia y a su alrededor", comentó, por su parte, Lorena destacando la calidad de persona que es Sofía.

"¡Solo espero ser la mitad de activa que está señora! Mis respetos, conozco varios adultos que están enteros y no tienen talento ni voluntad, ni para hacerse sus propias cosas. ¿Ayudar a sus nietos? Sus nietos ni los conocen, jajaja. Mis respetos "señora albañil", acotó, admirada, Loli.