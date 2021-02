Fingió una lesión y cuando ella se acercó le propuso casamiento

Tras revisarlo minuciosamente como si fuera una experta médica, el crack se reincorporó, le tapó los ojos y con la ayuda de varios de los presentes la llevó hasta el alambrado perimetral, donde se encontraban las banderas de color rojo.

Por lo general, los “trapos” como se dice en la jerga futbolera suelen jurar amor eterno y lealtad a un equipo. Pero estos, si de sentimentalismo se trata, eran superadores y no hay punto de comparación.

Además de una muestra de cariño gigante, el mensaje contenía una propuesta conmovedora, que le alegró la jornada y la vida a la muchacha..

Novios

“¿Te querés casar conmigo? Te amo”, podía leerse en el estandarte. “Jugatela por amor”, el lema, en otro. El se arrodilló y como si fuera poco le regaló el anillo, en el pico máximo de emoción en una tarde que perdurá en el recuerdo de quienes presenciaron la hermosa propuesta, la mejor jugada. En especial en ese final en el que terminan diciéndose “cosas lindas” y en el que ingresan niños a rodearlos y abrazarlos. Todos los presentes aplaudiendo y felices...

Se casan en el verano

“Mi primo me dio la idea de hacer todo en una cancha porque con Faustina somos fanas de este deporte. Convivimos hace 5 años junto a nuestra perrita que es nuestra hija. Vivimos en una casita pequeña que pudimos construir con ayuda de familiares y con mucho esfuerzo ya que no tenemos grandes trabajos, somos simples laburantes que amamos la vida, los buenos momentos, amigos y la familia... Por ahora no tenemos hijos pero más adelante queremos ver si nos concentramos en formar oficialmente nuestra familia humana más nuestras perrita!”, contó Germán a LMC.

“En la semana me hablaba con familiares que ayudaron e iba borrando mensajes para que Fausti no se enterara. Mi familia que somos más de 30 y su familia que igual son más de 30 fueron los cómplices, desde los más chicos mis sobrinos y sus primos hasta los más grandes, abuelos de cada uno de nosotros dos! Más de 60 personas sabían menos Fausti. La excusa del partido mixto fue porque Canchas Rayada y Gremio se juntaron para organizar el partido y fomentar el fútbol mixto, está cuestión de no a la violencia de género, etc... O sea, todo eso fue una excusa o trampita para que Faus me crea el por qué del partido y que sea sorpresa lo del pedido de casamiento.”, explicó con lujo de detalles sobre su mejor jugada.

Goles son amores dice el dicho. En este caso, el golazo fue de Germán que le declaró su amor infinito a Faustina. ¡Viva el fútbol!. ¡Vivan los novios!

Embed Emotivo momento se vivió en Rayada donde Germán le propuso matrimonio a Faustina Publicado por Cancha Rayada en Domingo, 14 de febrero de 2021

En el video que difundió Miguel Parra se aprecia toda la secuencia que hace lagrimear hasta a los más fríos e indiferentes.

Embed "Te querés casar conmigo? Te Amo".....En el #DíaDeLosEnamorados armó un "picadito", se hizo el lesionado y le pidió "... Publicado por Miguel Angel Parra en Domingo, 14 de febrero de 2021

El antecedente en Maronese

En diciembre de 2017 el jugador Axel Demetrio protagonizó una historia similar con la camiseta de Maronese, aunque en este caso la ideóloga del plan perfecto fue su pareja Macarena y el sorprendido gratamente fue él. El delantero metió uno de los goles en la victoria de su equipo ante Unión Vecinal y luego del consumado el triunfo vino la mejor parte.

Mientras el futbolista brindaba una entrevista en un costado de la cancha, detrás de el se preparaba una escena particular. Sus compañeros y su familia lo esperaban para hacerlo emocionar.

Su novia ingresó a la cancha y sobre el verde césped le pidió matrimonio con la complicidad del resto del plantel, que lucieron remeras que formaban la frase "Axel, ¿te querés casar conmigo'".

Acompañado por su hijito, quien llevó los anillos, el jugador fue sorprendido y dio el sí en el centro del campo de juego al borde de las lágrimas, ante el delirio de toda la hinchada que adornó el momento con cantos y bengalas.

¡Inolvidable!