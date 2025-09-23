Golazo de Franco Mastantuono: así fue su primera anotación en Real Madrid

El mediocampista argentino, ex River, convirtió su primer gol en la Casa Blanca luego de seis partidos con la institución.

El argentino Franco Mastantuono convirtió su primer gol con la camiseta del Real Madrid en la victoria parcial sobre Levante por 2 a 0 en el estadio Ciudad de Valencia.

El volante argentino de 18 años estiró la ventaja del conjunto blanco con un derechazo tras una asistencia de Vinicius y tuvo su estreno en las redes españolas. Mastantuono necesitó seis partidos, cinco de ellos como titular, para marcar su primer tanto con el Real Madrid .

El mediocampista surgido en River recibió en velocidad del brasileño, controló de zurda en el ingreso al área y definió de derecha para poner el 2-0 parcial. El juvenil argentino no convertía desde el 21 de mayo, cuando había anotado su último gol en el fútbol argentino frente a Platense.

Su debut goleador en España se produce en una etapa de adaptación en la que Carlo Ancelotti le viene dando continuidad como pieza de recambio en el mediocampo.

Franco Mastantuono, entre las mayores promesas del fútbol

El mediocampista argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, fue elegido por el reconocido Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) como el quinto mejor futbolista Sub-20 del mundo.

El prestigioso observatorio presentó un ranking de 200 jugadores menores a veinte años en la que se encuentran algunos jugadores albicelestes, varios del fútbol local.

"La puntuación es el promedio de dos valores: un índice de rendimiento calculado a partir de los datos recopilados exclusivamente Impect (un centro de datos de fútbol) y un índice de experiencia que tiene en cuenta los minutos jugados, ponderado por el nivel deportivo de los partidos", explicó el informe de la organización independiente de investigación y educación con sede en Suiza.

Mastantuono-Portada

El volante surgido en River recibió una puntuación de 85.4, la cual lo colocó en la quinta plaza de la lista, por detrás del atacante brasileño del Chelsea, Estevao Willian (86.7). Asimismo, las joyas españolas del Barcelona, Lamine Yamal y Pau Cubarsí ocupan el primer y segundo lugar respectivamente, mientras que Warren Zaire-Emery del Paris Saint-Germain completa el podio.

Además del oriundo de Azul, Santino Andino de Godoy Cruz, Agustín Medina de Lanús, Maher Carrizo de Vélez, Santiago López de Rosario Central, Jerónimo Domina de Unión, Luca Regiardo de Newell's y Juan Morán de Godoy Cruz son los criollos representantes del fútbol local dentro del listado. En tanto, Álvaro Montoro de Botafogo y Mateo Silvetti del Inter Miami completan la nómina.

El récord que consiguió Franco Mastantuono con la Selección Argentina

Con 17 años, 9 meses y 22 días, Franco Mastantuono se convirtió en el jugador más joven en debutar en un partido oficial con la Selección argentina. El juvenil de River Plate entró en el segundo tiempo del partido ante Chile por las Eliminatorias y rompió una marca que llevaba más de seis décadas vigente.

El récord que batió pertenecía a Juan Carlos “Nene” Sarnari, quien debutó con la Albiceleste en 1960, en el Campeonato Panamericano, apenas un mes después de cumplir 18 años. Desde entonces, ningún jugador había sido titular ni sumado minutos en un partido oficial de mayores siendo menor de edad.

En tanto, si bien Diego Maradona sigue ostentando la marca del debut más precoz en cualquier tipo de encuentro —lo hizo con 16 años, 3 meses y 28 días en un amistoso frente a Hungría en 1977—, lo de Mastantuono es inédito en partidos oficiales.

Con esta aparición, el volante ofensivo nacido en Azul superó además a Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho, quienes debutaron con 18 años durante giras amistosas del ciclo Scaloni. Ahora, la joya de River ya figura en el top histórico del seleccionado argentino y empieza a escribir su propia historia.