Neuquén suma otra sala velatoria para estar más cerca en el dolor: dónde queda

La cooperativa Calf inauguró este viernes una nueva sala velatoria en la ciudad de Neuquén. En pocos días más, abre otra.

La cooperativa CALF inauguró este viernes una nueva sala velatoria en la ciudad de Neuquén, ubicada en calle República de Italia 3.979. El espacio fue diseñado para que las familias puedan despedir a sus seres queridos en un entorno cálido, respetuoso y cercano, sin la necesidad de trasladarse grandes distancias en momentos de profundo dolor.

El nuevo edificio forma parte del Servicio de Sepelios de CALF y cuenta con todas las comodidades necesarias para convertirse en un lugar de encuentro donde los vecinos y vecinas de esta ciudad puedan atravesar el duelo de una pérdida y compartir recuerdos en un ambiente de contención.

El gerente del área de Sepelios, Rubén Domínguez, destacó la importancia de esta inversión realizada por la cooperativa. "Era muy necesario contar con esta nueva sala que viene a sumarse a la de calle Godoy y de esta manera vamos a descomprimir la cantidad de servicios funerarios en el sector oeste, el cual concentra el 50 por ciento de los servicios que se efectúan en la ciudad", aseguró.

CALF - CONFERENCIA DE PRENSA - 26-06-2025 (15).JPG Claudio Espinoza

Esta sala velatoria se incorpora a la red de espacios que CALF ya posee en distintos puntos de Neuquén. Entre ellos, se encuentran la Sala A en Bahía Blanca 546, la Sala F en Godoy 522 y las Salas Parque Industria 1 y 2, en calle C3, entre Quili Malal e Ingeniero Huergo. Con esta nueva incorporación, se indicó que la cooperativa amplía su capacidad de respuesta y refuerza la presencia territorial de un servicio.

El lugar de la próxima sala velatoria de Calf

Domínguez adelantó, además, que la próxima semana será inaugurada otra sala velatoria en el barrio Valentina Sur, en la intersección de calles Soldado Águila y Catán Lil. "CALF viene acompañando el crecimiento de la ciudad y eso provoca que constantemente estemos trabajando para dar respuestas a los asociados y vecinos, para que no tengan que recorrer grandes distancias ante la pérdida de un ser querido", subrayó.

CALF - CONFERENCIA DE PRENSA - 26-06-2025 (14).JPG Claudio Espinoza

El Servicio de Sepelios de CALF nació en 1977 y con el tiempo se consolidó como un modelo en el país, reconocido por la calidad y el carácter solidario de su asistencia. Actualmente, más de 86.000 asociados acceden a este beneficio en un amplio radio que abarca no solo Neuquén capital, sino también Plottier, Centenario, Vista Alegre, Senillosa, Sargento Vidal, Arroyito, San Patricio del Chañar, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, Allen y General Roca. Además, la cooperativa mantiene conversaciones para extender el servicio a otras localidades de la región.

El Consejo de Administración de CALF diseñó un plan de expansión que busca dar cobertura a la creciente demanda sin descuidar la excelencia de la prestación. En ese marco, la habilitación de nuevas salas velatorias responde a un compromiso asumido por la cooperativa para estar presente en los momentos más sensibles de la vida de sus asociados.

En pocos días más, también será inaugurada otra sala velatoria en el barrio Valentina Sur, en la intersección de calles Soldado Águila y Catán Lil.