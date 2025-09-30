El sindicato y las cámaras empresarias del sector llegaron a un acuerdo que rige hasta diciembre. Cuáles son las escalas salariales y cuánto le pagarán a cada una el próximo mes.

El sueldo que cobran los empleados de comercio en octubre de 2025: escala salarial actualizada

Tras el acuerdo alcanzado entre el sindicato Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias, los trabajadores del sector recibirán un incremento en los sueldo s de octubre. La suba aplicará en cada una de las las categorías de la escala salarial .

Este aumento en los salarios se desprende de la suba del 1% prevista para septiembre 2025, que se complementa con la suma fija que se estableció para ese período. Según lo acordado para el segundo semestre de 2025, el aumento en cuestión se aplica de forma escalonada y de manera mensual. A partir del décimo mes del año, los empleados recibirán el bono de $40.000 como parte de sus sueldos.

En tanto, el 6% de aumento, dispuesto sobre la base de las remuneraciones de junio de este año, se distribuirá en cuotas mensuales del 1% entre julio y hasta diciembre. Con estos cambios, que beneficiarán a miles de empleados en todo el país, los trabajadores del sector verán reflejadas las variaciones en el pago mensual .

Cuáles son los sueldos según la escala establecida

En línea con cada una de as categorías existentes, los siguientes son los salarios básicos y las sumas no remunerativas que cobrarán los empleados de comercio en octubre:

A: $1.025.914 más suma fija de $40.000.

más suma fija de $40.000. B: $1.028.884 más suma fija de $40.000.

más suma fija de $40.000. C: $1.039.290 más suma fija de $40.000.

Administrativo

A: $1.037.062 más suma fija de $40.000.

más suma fija de $40.000. B: $1.041.525 más suma fija de $40.000.

más suma fija de $40.000. C: $1.045.982 más suma fija de $40.000.

más suma fija de $40.000. D: $1.059.363 más suma fija de $40.000.

más suma fija de $40.000. E: $1.070.510 más suma fija de $40.000.

más suma fija de $40.000. F: $1.086.863 más suma fija de 40.000.

Cajeros

A: $1.040.777 más suma fija de 40.000.

más suma fija de 40.000. B: $1.045.982 más suma fija de 40.000.

más suma fija de 40.000. C: $1.052.672 más suma fija de 40.000.

Empleados de Comercio. Gremio.jpg Desde el gremio que Empleados de Comercio anticiparon el acuerdo paritario alcanzado con las empresas.

Personal Auxiliar

A: $1.040.777 más suma fija de 40.000.

más suma fija de 40.000. B: $1.048.210 más suma fija de $40.000.

más suma fija de $40.000. C: $1.072.740 más suma fija de $40.000.

Auxiliar especializado

A: $1.049.700 más suma fija de $40.000.

más suma fija de $40.000. B: $1.063.078 más suma fija de $40.000.

Vendedores

A: $1.040.777 más suma fija de $40.000.

más suma fija de $40.000. B: $1.063.080 más suma fija de $40.000.

más suma fija de $40.000. C: $1.070.510 más suma fija de $40.000.

más suma fija de $40.000. D: $1.086.863 más suma fija de $40.000.

Qué adicionales cobrarán los empleados de comercio

El monto total que cobrarán los trabajadores del sector surge de la suma de los salarios y los adicionales, que también varían de acuerdo con la categoría:

Armado de Vidrieras: $40.715,97.

$40.715,97. Cajero A y C: $127.495,20.

$127.495,20. Cajero B: $502.071,51.

$502.071,51. Ayudante Chofer primeros 100 km: $85,34.

$85,34. Ayudante Chofer más de 100 km: $104,97.

$104,97. Chofer primeros 100km: $104,82.

$104,82. Chofer más de 100 km: $122,25.

En algunos casos, los empleados de comercio podrán superar la barrera de los $1.125.000 por mes, una posibilidad que dependerá de su antigüedad en el puesto de trabajo y de la categoría en la que se ubique dentro de la escala salarial.

¿Quiénes alcanzarán los $1.125.000 en octubre?

En sintonía con las proyecciones realizadas para el rubro, los empleados de comercio que cumplan funciones en categorías superiores, tengan años de antigüedad en sus puestos o aquellos que cuenten con una jornada laboral completa, podrían alcanzar salarios superiores a los $1.125.000 en octubre,

Este monto, que está por encima de la media, se puede alcanzar a partir de la suma de los aumentos escalonados y del bono fijo. Si bien la cifra exacta va a variar según cada situación particular, el incremento en los sueldos es significativo.