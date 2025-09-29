¿Dónde comprar? Cuáles son los únicos locales abiertos por el Día del Empleado de Comercio

Advierten que supermercados, shopping y comercios estarán cerrados este lunes durante todo el día. Cuáles son los únicos locales que abrirán sus puertas.

La medida afecta de manera directa a supermercados, shoppings y grandes cadenas.

Este lunes la actividad mercantil estará afectada en su normal funcionamiento, debido a la celebración del Día del Empleado de Comercio en Argentina. La fecha fue trasladada para que los trabajadores puedan disfrutar de un día extra de descanso.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) comunicó que el Día del Empleado de Comercio 2025 fue trasladado, en virtud de un acuerdo establecido junto a las entidades sindicales firmantes del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Desde el sector confirmaron que la fecha se trasladó del 26 de septiembre al lunes 29, por lo que la gran mayoría de los comercios de todo el país permanecen cerrados esta jornada.

comercios cerrados La jornada se asimila a un feriado nacional a todos sus efectos.

Shopping y supermercados cerrados: dónde se puede comprar

Gran parte de los comercios estarán cerrados durante todo el día, pero existen algunas alternativas en caso de ser necesario hacer algunas compras de último momento, aprovechando excepciones y las nuevas modalidades de consumo.

Si bien se trata de un cierre generalizado de grandes superficies y muchos comercios, hay algunas alternativas:

-Locales de proximidad atendidos por sus dueños: al tener carácter de feriado para los empleados de comercio, los pequeños negocios y almacenes de barrio que son atendidos directamente por sus dueños no están alcanzados por la normativa. Por lo que kioscos, panaderías, verdulerías y carnicerías de barrio suelen ser una opción para compras rápidas y productos básicos.

Estos establecimientos suelen mantener sus horarios habituales o los adaptan ligeramente.

-Supermercados chinos: históricamente, estos locales operan bajo un esquema diferente al de las grandes cadenas y muchos comercios locales.

En feriados como el Día del Empleado de Comercio, es muy probable que abran sus puertas en sus horarios habituales, ofreciendo una amplia gama de productos, desde alimentos hasta artículos de limpieza, así lo precisó NA.

pedidos-ya.jpg

-Aplicaciones de delivery: las plataformas de envío a domicilio como PedidosYa o Rappi funcionan en todo el país, siendo una alternativa eficiente y rápida.

Un día de descanso extra

El cambio incorpora efectos sobre la operatoria de los comercios y define las reglas para quienes decidan trabajar ese día, en línea con la legislación vigente para jornadas consideradas feriado nacional.

Desde el sector confirmaron que la fecha se trasladará del 26 de septiembre al lunes 29, para que los trabajadores puedan disfrutar de un descanso extra.

Con este cambio, las condiciones laborales y salariales que rigen durante la jornada adquieren especial relevancia. La nueva fecha mantiene los derechos reconocidos en la normativa vigente, equiparándose a un feriado nacional en todos sus efectos legales y en los criterios para el pago de salarios. La CAC además aclaró aristas relacionadas con la apertura de locales y las modalidades de trabajo ante la posibilidad de asistencia voluntaria de los trabajadores.

¿Cómo se liquida ese día a los empleados de comercio?

La normativa indica que los empleados de comercio no deben prestar tareas ese día, equiparándolo a un feriado nacional.

El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo equipara el feriado al descanso dominical, en principio está prohibido trabajar salvo excepciones.

Si no se trabaja, se abona igualmente el día.

Si se trabaja, corresponde la remuneración normal más recargo del 100% (es decir, el doble de una jornada habitual).