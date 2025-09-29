Plazo fijo 2025: este es el único banco que da 52% de tasa de interés y brinda buena ganancia si depositás $1.000.000

Una entidad bancaria tiene una propuesta para lograr un rendimiento superior sobre los recursos de los ahorristas que la elijan para hacer un plazo fijo .

Plazo fijo 2025: este es el único banco que da 52% de tasa de interés y brinda buena ganancias si depositás $1.000.000

5En un escenario atravesado por la incertidumbre y las variaciones en el precio del dólar , los plazos fijos se mantienen como uno de los instrumentos más utilizados para conservar los ahorros y, de ser posible, lograr rendimientos. En ese sentido, las tasas de interés son una de las variables que intervienen al momento de elegir con qué entidad operar.

Si bien gran parte de las entidades bancarias bajaron las tasas en los últimos días, hay una en particular que ofrece retornos significativos para quienes desean y necesitan ampliar sus recursos. Se trata del Banco Voii .

La institución de origen argentino es una de las opciones más atractivas para aquellas personas que quieren alcanzar algunas ganancias en un plazo corto ya que ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 52% para inversiones en plazo fijo a partir de $1.000.000.

Cuánto gano con un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días en Banco Voii

En el caso de que un ahorrista decida colocar $1.000.000 en un plazo fijo de 30 días en Banco Voii, el rendimiento mensual se calculará en base a la TNA del 52%, un porcentaje equivale a un interés aproximado del 4,33% por mes. Al finalizar el plazo establecido, el inversor recibirá una ganancia mensual: $43.300. Es decir, alcanzará los $1.043.300.

En tanto, desde la entidad aclaran que la tasa máxima solo se aplica al monto mínimo indicado, de modo tal que las inversiones menores recibirán un rendimiento levemente inferior, que se ubicará alrededor del 50% anual.

Por otra parte, el banco otorga la posibilidad de volver a invertir de forma inmediata los intereses generados, así como la alternativa de sumarlos al capital inicial. En ambos casos, el objetivo es maximizar las ganancias en el corto y el mediano plazo.

Plazo fijo: el panorama en otros bancos

El valor de las tasas varia de acuerdo con cada banco y va a dejar distintas ganancias según cual sea el elegido para la operación:

TNA del 43%: un depósito de $1.000.000 finaliza en unos $1.035.342 después de 30 días.

Banco Santander

TNA del 38%: un depósito de $1.000.000 finaliza en $1.031.232 después de 30 días

Banco Galicia

TNA de 41,5%: un depósito de $1.000.000 finaliza en $1.034.109 después de 30 días.

Banco Macro

TNA de 41,5%: un depósito de $1.000.000 finaliza en$1.034.109 a los 30 días

Banco BBVA

TNA del 38%: un depósito de $1.000.000 finaliza en $1.031.232 a los 30 días.

Banco Provincia

TNA del 37%: un depósito de $1.000.000 finaliza en$1.030.000 a los 30 días.

Banco de Córdoba

TNA del 46%: un depósito de $1.000.000 finaliza en $1.037.800 a los 30 días.

Banco del Chubut

TNA del 45%: un depósito de $1.000.000 finaliza en$1.036.986. a los 30 días

Banco Hipotecario

TNA del 45%: un depósito de $1.000.000 finaliza en $1.036.986 a los 30 días.

Banco de Corrientes

TNA del 44%: un depósito de $1.000.000 finaliza en $1.036.000 a los 30 días.

Banco CMF

TNA del 44%: un depósito de $1.000.000 finaliza en $1.036.000 a los 30 días.

Banco Credicoop

TNA del 39%: un depósito de $1.000.000 finaliza en $1.032.000 a los 30 días.

ICBC Argentina

TNA del 42,3%: un depósito de $1.000.000 finaliza ene $1.034.800 a los 30 días.

Banco Ciudad

TNA del 35%: un depósito de $1.000.000 finaliza en $1.028.767 a los 30 días.

Banco de Formosa

TNA del 35%: un depósito de $1.000.000 finaliza en1.028.767 a los 30 días.