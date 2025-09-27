Personaliza tu feed: cómo encontrar lo mejor de LMNeuquén en Google Discover

Una herramienta de Google permite personalizar tu feed de noticias para mostrarte los contenidos de tu interés. El paso a paso para sacarle provecho.

En un contexto de sobreinformación, mantenerse al tanto de lo que ocurre en Neuquén y el resto de la región puede resultar una tarea abrumadora para los lectores.

Configurar Google Discover para aplicarlo a las búsquedas de contenidos de LMNeuquén puede ser una estrategia útil para encontrar temas de interés regional sin perder tiempo.

Google Discover es una herramienta del buscador que crea un feed personalizado dentro de la app de Google. Con ella, los usuarios pueden acceder a las noticias, artículos y videos que más les interesan sin tener que buscarlos manualmente. Su objetivo es mantener a los lectores informados de forma rápida y adaptada a sus intereses.

Desde los acontecimientos más importantes en la capital neuquina hasta los desarrollos clave en Vaca Muerta, LMNeuquén se ha consolidado como un medio de referencia con información indispensable para el día a día.

Discover LMN ejemplo (2)

Con su amplio abanico de secciones, el sitio permite acceder a contenidos multimedia de calidad con la cobertura de temas que van desde estilo de vida, gastronomía, servicios, sucesos policiales, actualidad política local, nacional e internacional, temas deportivos y de espectáculos. Además, se cubren temas de economía, agro e historias de neuquinos que rescatan su arraigo local.

Con Google Discover, la lectura de LMNeuquén se convierte en una rutina más ágil y adaptada a los intereses personales de cada lector. Para eso, basta con una simple configuración de la herramienta.

google.jpg

Paso a paso: cómo personalizar tu feed de noticias con LMNeuquén

Google Discover aprende de tus hábitos de navegación para mostrarte contenido que te resulte interesante. Para asegurarse de que las noticias de lmneuquen.com aparezcan de forma prominente, podés seguir estos sencillos pasos:

1. Accedé a Google Discover: En la mayoría de los teléfonos Android, se puede acceder a Discover deslizando el dedo hacia la derecha desde la pantalla de inicio. También se lo puede encontrar abriendo la aplicación de "Google". La opción, además, está disponible en los teléfonos de Apple.

2. Iniciá sesión con tu usuario de Google para poder acceder al contenido personalizado.

3. Buscá LMNeuquén y dale clic a la opción seguir.

4. Mientras más interactúes con el contenido de LMNeuquén, más se va a mostrar en tu feed de noticias.

Discover LMN ejemplo (1)

Otros consejos para sacar más provecho de Google Discover

Mostrá tu interés: La forma más directa de enseñarle a Google lo que quiere buscar activamente. Utilice la barra de búsqueda de Google y escriba "lmneuquen.com". Ingrese al sitio y navegue por varias de sus noticias. Lea artículos sobre los "Temas del día" como el veredicto por los planes sociales o sobre la actualidad de Vaca Muerta. Cuanto más interactúe con el sitio, más rápido entenderá Google que es una de sus fuentes preferidas.

Seguí temas de interés relacionados: Dentro de la aplicación de Google, buscá temas clave que cubre el diario, como "Neuquén", "Vaca Muerta", "Cipolletti" o "Deportivo Rincón". Al seguir estos temas, aumentará la probabilidad de que Discover le muestre artículos de lmneuquen.com relacionados.

Gestioná tus fuentes directamente en Discover: Cuando veas una noticia de lmneuquen.com en tu feed, toque los tres puntos verticales junto al titular. Se desplegará un menú con varias opciones. Seleccioná "Seguir" o una opción similar para indicar que deseás ver más contenido de este sitio. Por el contrario, si ves noticias de fuentes que no te interesan, podés usar el mismo menú para indicar que no querés ver más contenido de ese sitio.

Sé constante: La personalización es un proceso continuo. Seguí visitando lmneuquen.com con regularidad a través de su navegador. Cada visita refuerza tu preferencia y afina el algoritmo de Discover para que le ofrezca la información más relevante de la fuente de noticias líder en Neuquén.

: La personalización es un proceso continuo. Seguí visitando con regularidad a través de su navegador. Cada visita refuerza tu preferencia y afina el algoritmo de Discover para que le ofrezca la información más relevante de la fuente de noticias líder en Neuquén.

Al seguir estos pasos, transformará su feed de Google Discover en un centro de noticias personalizado, alimentado por la cobertura exhaustiva y la credibilidad de un medio con una dirección y domicilio fiscal verificables en Neuquén, asegurándose de estar siempre conectado con la realidad de su región y del mundo.