Villa La Angostura: la Escuela 361 tendrá su propio edificio

Actualmente, funciona en diversos espacios. Esta semana se realizó la apertura de los sobres en el marco de una licitación.

Apertura de sobres de la licitación para la nueva escuela en Villa La Angostura.

La comunidad educativa de la escuela primaria 361 de Villa La Angostura tendrá su edificio propio, luego de diez años de funcionar en distintos espacios como el Centro de Formación Profesional, La Planta de Campamento local y un espacio contiguo al Centro de Educación Física 7. Este jueves, en Casa de Gobierno, se realizó la apertura de sobres de la licitación 43/2025, que cuenta con un presupuesto oficial de 4.503.067.000 pesos.

Se presentaron las empresas Digivan SRL, Seiquen Construcciones SRL y Bric SRL. Una cuarta oferta fue desestimada por no cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos.

La ministra de Educación, Soledad Martínez , expresó que “históricamente, esa escuela funciona con un grado menos, porque no hay suficiente cantidad de aulas . Y tampoco puede crecer, porque para su completo funcionamiento necesita todos los espacios a la mañana y todos los espacios a la tarde. Entonces, es una escuela que no tiene dos turnos y que no permite recibir una demanda creciente de matrícula de primaria en la localidad de Villa La Angostura”.

Condiciones actuales de la escuela de Villa La Angostura

“Queremos que sea un lugar en donde las infancias puedan estudiar en condiciones adecuadas, en una infraestructura adecuada a la escolaridad primaria, que es un proceso tan importante para la formación de todos y de todas”, indicó.

image

La ministra expresó su agradecimiento “a las gestiones que desde el municipio y el Concejo Deliberante se han realizado para que podamos resolver un tema que durante muchos años dilató la concreción de esta obra, que es la afectación o la reasignación del uso o del destino del terreno en el que se va a emplazar la escuela”.

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas, Tania Bertoldi, sostuvo: “Quiero poner en valor el acuerdo que hemos logrado, la verdad que todos los concejales trabajaron con un gran compromiso”.

“Queremos priorizar la infraestructura educativa en toda la provincia, en particular en Villa La Angostura, dónde teníamos una gran deuda. Y más allá de los problemas que puedan llegar a surgir en el transcurso, los objetivos son claros: construir una escuela de calidad, considerando además los materiales que necesita la Villa con la imagen de calidad constructiva que requiere a través del código de edificación”.

escuela villa la angostura licitacion

También resaltó que “nuestros equipos de planta permanente, los equipos de arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, todos los que participamos en este proceso son trabajadores del Estado. En otros lugares deciden eliminar empresas del Estado, eliminar la obra pública, mientras que en Neuquén está sucediendo todo lo contrario”.

En tanto, el intendente Javier Murer, dijo que “hace más de diez años que estábamos padeciendo la falta de un lugar para la escuela. Dentro de la provincia se está llevando adelante un plan casi revolucionario en lo que respecta a la educación”.

Sobre la obra

Las tareas tendrán un plazo de 450 días corridos, la superficie a construir es de 1857.37 metros cuadrados. Se ubicará en el terreno definido por las calles Cerro Bayo, Millaqueo, El Michay y Las Frambuesas, el predio se encuentra a metros de la avenida principal Los Arrayanes (ruta 40). Dicho predio alberga un gimnasio y un playón deportivo municipal de uso comunitario. Junto a la escuela primaria se instaurará la EPET 28, conformando un Parque Polideportivo y Educativo integral.

El edificio contará con 7 aulas comunes, biblioteca, sala de informática, sala de música, sala multipropósito, y Salón de Usos Múltiples para actividades físicas y recreativas.