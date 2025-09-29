La ANSES actualiza los haberes jubilatorios a partir del índice de inflación. Cuánto cobrarán los jubilados y a quiénes les corresponde la suma adicional.

Ya se confirmó el monto de la jubilación mínima en octubre 2025: Anses paga este aumento y bono

Las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) varían sus montos de acuerdo con el porcentaje de inflación correspondiente al mes anterior. Tras el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto 2025, el aumento de las prestaciones para septiembre fue del 1,9%.

En un contexto de cierta inestabilidad, el organismo otorga además un bono de ingresos adicional de $70.000 que le corresponde a un grupo de jubilados y pensionados.

La modalidad de ajuste de los haberes se debe a que la fórmula de movilidad rige por el decreto 274/24, que toma como referencia el IPC de dos meses atrás y establece un aumento en los beneficios sociales que va en sintonía con ese dato.

En este sentido y de acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elaboran especialistas del Banco Central, la inflación del noveno mes del año rondaría el 2,1%. En el caso de que ese porcentaje se confirme, la jubilación mínima pasará de los $320.277,18 actuales a unos $327.200 en octubre 2025.

Con el bono extraordinario de $70.000, el monto total que recibirán los adultos mayores que cobran la jubilación mínima será de $397.200.

Jubilaciones, pensiones y Asignaciones Familiares: cuáles serán los montos a cobrar en octubre

Con el ajuste que se aplicará, sumado al bono adicional de $70.000 para quienes cobran los haberes mínimos, estos serán los valores estimados para octubre:

Jubilación Mínima : $396.304,88 ($326.304,88 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

: $396.304,88 ($326.304,88 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) : $331.016,96 ($261.016,96del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

(PUAM) $331.016,96 ($261.016,96del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva: $298.381,85 ($228.381,85 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.154.562,04 a $2.195.498,72.

Cronograma de pagos de octubre

La Anses organiza los pagos del mes de acuerdo con la finalización del número de Documento Nacional de Identidad. Las fechas son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de octubre (podría modificarse por el feriado).

Jubilados y pensionados con haberes que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

DNI terminados en 2: viernes 10 de octubre (sujeto a cambios).

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre.

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre.

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre.

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre.

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre.

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre.

Jubilados y pensionados que superan los haberes mínimos:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de octubre.

Qué pasará con la Asignación Universal por Hijo en octubre

El próximo mes, la AUH será de $117.229,14 por cada niño o adolescente a cargo. No obstante, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del total , ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.