La DAIA denunció a estudiantes por cánticos antisemitas: cuál es la escuela privada involucrada

Un grupo de estudiantes protagonizó un hecho repudiable durante su viaje de egresados en Bariloche. Mientras viajaban en un micro, fueron grabados cantando frases antisemitas como "hoy quemamos judíos". Las imágenes muestran además, que el coordinador del grupo -empleado de la empresa organizadora Baxxter- se sumó a los cánticos.

A raíz de la viralización de este episodio, se generó una gran preocupación desde diversos sectores de la sociedad. Incluso, el presidente Javier Milei fue uno de los que repudió este lamentable video.

Mauro Berenstein , presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) indicó que se realizó una denuncia judicial para que se investigue la posible comisión de delitos de discriminación .

En virtud de los hechos de público conocimiento, en los que se registraron cánticos de neto corte antisemita ocurridos en un viaje de egresados, nuestro Departamento de Asistencia Jurídica presentará una denuncia penal por incitación a la persecución o al odio, con el objetivo de… pic.twitter.com/QYszkFW7zv — DAIA (@DAIAArgentina) September 29, 2025

La denuncia de la entidad consta de dos vías, desde lo judicial y lo educativo. En diálogo con Radio Mitre, Berenstein se expresó "dolido" por estos cánticos. Y sumó: "Tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que se manejen estos temas, no se pueden minimizar".

Se confirmó además que adolescentes que están en el ojo de la tormenta pertenecen a la Escuela Humanos de Canning de Buenos Aires, que se presenta como una institución que se originó "con el deseo de crear un espacio educativo distinto". Y fue nombrada además como "Embajadora de la Paz".

El titular de la DAIA apuntó a "erradicar" el antisemitismo

De acuerdo con su relato, la organización ya contaba con el registro del video días previos a la viralización y evaluó que su circulación en redes sociales contribuye a amplificar mensajes antisemitas. En este sentido, destacó la importancia de un involucramiento tanto de las instituciones educativas como de las empresas organizadoras de viajes y de los propios jóvenes, enfatizando que el antisemitismo debe abordarse de modo transversal y constante.

En un comunicado que publicó la DAIA a través de sus redes sociales, destacó que la presentación de esta denuncia es "por incitación a la persecución o al odio a los fines de determinar responsabilidades individuales del caso".

"Este tipo de expresiones tenemos que erradicarlas, trabajando desde la educación, poniendo límites y concientizando”, señaló en la entrevista radial. Acto seguido, apuntó contra los padres de los menores que realizaron estos cánticos y reclamó consecuencias para los coordinadores a cargo de los menores, recordando que la empresa de turismo implicada informó que apartaría al responsable del grupo.

Qué dijo el colegio donde concurren los estudiantes involucrados

El Colegio Humanos de Canning, en provincia de Buenos Aires, se destaca por ser una escuela que se originó "con el deseo de crear un espacio educativo distinto".

Tiempo atrás, la escuela recibió el título de "Embajadora de la Paz" en un acto en el Senado de la Nación, por su "compromiso de seguir promoviendo los valores de paz y solidaridad en nuestra comunidad educativa".

A raíz de este episodio la escuela realizó un comunicado en el que se condenó el accionar de los jóvenes. "Escuela Humanos repudia enérgicamente el accionar de un grupo de alumnos durante su viaje de egresados. De igual manera, repudiamos la actitud de la empresa organizadora y del coordinador a cargo, aclarando que nuestra institución no tiene vínculo alguno con sus prácticas ni mensajes", indicó el colegio ubicado en Canning, zona sur del conurbano bonaerense.