Un nene se salvó por bajar a orinar en la ruta: sus papás filmaron el accidente donde murieron

El brutal impacto del camión quedó registrado en un video familiar. El auto quedó aplastado y arrollado en cuestión de segundos. IMÁGENES SENSIBLES.

Lo más trágico y desgarrado es que la situación fue grabada propiamente por los padres del menor.

Un trágico accidente se produjo cuando un camión impactó y arrolló un vehículo donde viajaba una familia completa. En cuestión de segundos, el rodado de gran porte chocó contra el vehículo , y uno de los nenes se salvó de milagro.

El hecho ocurrió en la ruta en Buenaventura, en Colombia . El pequeño se encontraba en la banquina ya que segundos antes del fatal accidente se había bajado para orinar en la ruta, convirtiéndose así en testigo de la muerte de sus padres , mientras que su hermano sobrevivió de milagro .

Lo más trágico y desgarrador aún es que la situación fue grabada propiamente por los padres , que a modo de broma lo saludaban desde el interior del vehículo, sin saber que dejaron registrado el momento del brutal impacto.

un nene bajó a orinar y se salvó de morir junto a su familia

El impactante momento ocurrió mientras la familia Suárez-Díaz aguardaba para poder seguir viaje, debido a un embotellamiento en la ruta que conecta Cali-Buenaventura. El camión, aparentemente sin frenos, embistió el auto poco después de que el chico descendiera.

La brutalidad del impacto hizo que el auto de la familia se redujera considerablemente en cuestión de segundos, y quedó aplastado contra su carga provocando la muerte instantánea de los padres de la familia.

padres muerte colombia

Por su parte, el otro hijo de la pareja, que permanecía en el asiento trasero, pudo ser rescatado por los servicios de emergencia de entre los restos del vehículo. Según informaron medios locales, el menor fue sometido a una cirugía en una de sus piernas y continúa bajo observación médica. Ambos niños reciben asistencia psicológica y se encuentran bajo el cuidado de familiares.

La muerte de los padres de los menores consternó a toda la población de aquella zona en Colombia, ya que eran conocidos por ser propietarios del granero "Judas". Horas después del mortal accidente, se conoció que el lugar fue saqueado por desconocidos que se llevaron dinero en efectivo y mercancía. Este hecho provocó el rechazo de los habitantes, quienes alertaron a las autoridades sobre el robo ocurrido en medio del proceso de duelo de los dos hijos sobrevivientes.

Por el momento se desconoce que habrá ocurrido con el camionero ni la mecánica del accidente que terminó con la vida de Diego Fernández Suárez y Lina Marcela Díaz.

Tragedia: un micro con egresados cayó por un precipicio y dejó 17 muertos

Una semana atrás, un viaje de egresados terminó en tragedia en Colombia cuando un micro que trasladaba a un grupo de jóvenes se precipitó por un barranco. El accidente causó la muerte de al menos 17 personas, incluido el conductor, y generó una fuerte conmoción en la comunidad.

El trágico suceso ocurrió durante la madrugada del domingo 14, en el departamento de Antioquía. El micro salió desde la ciudad de Tolú y partía rumbo a Medellín, con la intención de ir a una playa para festejar el cierre de la etapa escolar.

Arriba del colectivo iban aproximadamente 30 estudiantes del Liceo Antioqueño, un guía y dos conductores en el momento que el vehículo cayó a un precipicio en la vía Belén, en el sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza.