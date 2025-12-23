Así fue el asalto a un enfermero que había retirado $15 millones del banco

Los detenidos quedaron identificados tras la investigación del robo, que comenzó con el pinchazo de una rueda minutos después de la extracción bancaria.

En cuestión de minutos, un trámite bancario rutinario derivó en un robo millonario y en una persecución policial a plena luz del día. El episodio ocurrió en La Plata , donde una pareja de delincuentes le pinchó una rueda a un enfermero y le sustrajo una mochila con 15 millones de pesos .

La fuga resultó breve: un operativo policial permitió recuperar la totalidad del dinero y detener a los sospechosos.

La víctima, un hombre de 50 años, había retirado el efectivo de una sucursal bancaria ubicada en la zona de 44 entre 26 y 27. Tras salir del banco, notó que una de las ruedas de su camioneta estaba desinflada. Decidió detenerse en una gomería cercana para solucionar el inconveniente, sin advertir que estaba siendo observado.

El engaño y el golpe en la gomería

Mientras el enfermero esperaba que repararan el neumático, los delincuentes actuaron con rapidez. Según reconstruyó la Policía, primero lo empujaron y luego rompieron el vidrio del vehículo. En cuestión de segundos, tomaron la mochila donde se encontraba el dinero recién retirado y escaparon del lugar.

Un enfermero fue víctima de una salidera - le pincharon una goma, fue a arreglarla y le robaron $15 millones La rueda pinchada permitió a los delincuentes ejecutar el robo en pocos segundos y escapar antes de que llegara la Policía.

La maniobra no fue improvisada. Dentro del vehículo utilizado para la fuga, los investigadores hallaron una aguja metálica, el elemento que habría servido para pinchar la rueda de la camioneta de la víctima. También secuestraron guantes, un larga vistas y un celular, indicios que refuerzan la hipótesis de un robo planificado.

Tras cometer el asalto, los sospechosos huyeron a pie durante algunos metros y luego subieron a una camioneta azul con la que intentaron alejarse rápidamente de la zona. Varias personas que presenciaron el hecho dieron aviso a las autoridades, lo que activó un despliegue inmediato.

La persecución y el operativo policial

Efectivos del Comando de Patrullas localizaron la camioneta de los ladrones en el área de Diagonal 73 y calle 29. A partir de ese momento se inició una persecución que se extendió por varias cuadras y quedó registrada por cámaras de seguridad municipales.

El seguimiento finalizó en Camino Centenario y 509, donde los delincuentes abandonaron el vehículo y continuaron la fuga a pie. La estrategia tampoco resultó efectiva. A pocos metros, los agentes lograron reducirlos y concretar la detención sin que se registraran heridos.

Dentro de la camioneta, la Policía encontró la mochila con la totalidad de los 15 millones de pesos, que fueron restituidos a la víctima. El hallazgo confirmó que el operativo permitió frustrar el robo en su totalidad, un dato poco frecuente en este tipo de delitos.

Quiénes son los detenidos y cómo sigue la causa

Los detenidos fueron identificados como Hugo Orlando Basualdo, de 47 años, y Rodolfo Leonardo Gómez, de 46. Ambos cuentan con antecedentes penales registrados en los partidos de Quilmes y Berazategui, según informaron fuentes oficiales.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial La Plata. Los acusados enfrentan cargos por robo calificado, una figura que contempla penas más severas debido al uso de herramientas y a la modalidad empleada para concretar el delito. En las próximas horas serán indagados por la fiscalía.

Desde la fuerza destacaron la coordinación entre los patrulleros y el sistema de monitoreo urbano, que permitió ubicar con rapidez el vehículo utilizado para la fuga. La recuperación íntegra del dinero y la detención casi inmediata de los sospechosos marcaron el cierre de un episodio que, por su modalidad, generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.