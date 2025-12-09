Cada institución bancaria establece los límites diarios para la extracción de dinero en efectivo . Cuáles son los topes y qué alternativas existen.

Cuánta plata se puede extraer del cajero automático en diciembre de 2025: los límites y topes

Pese a la expansión de los medios virtuales de pago, existen todavía una gran cantidad de transacciones diarias que demandan la utilización de dinero en efectivo . Es así que los cajeros automáticos se mantiene como una de los elementos clave para quienes necesitan billetes físicos.

En este contexto, los bancos definen cuál es la cantidad máxima que se puede extraer de cada máquina , dependiendo del tipo de cliente que lo necesite. Así, en diciembre, los bancos actualizaron los topes diarios de extracción , con variantes según el perfil del usuario y de la entidad financiera.

Cada banco define el límite de extracción diaria en los cajeros automáticos , un valor que puede ampliarse desde el homebanking o desde la app oficial de cada entidad. Los topes actuales son los siguientes:

Banco Nación : hasta $ 1 millón por día en cajeros automáticos. En caso de tener un límite menor, el cliente puede modificarlo desde la aplicación móvil.

: hasta $ 1 millón por día en cajeros automáticos. En caso de tener un límite menor, el cliente puede modificarlo desde la aplicación móvil. Banco Provincia : límite de $ 400.000, con la posibilidad de hacer una extensión digital.

: límite de $ 400.000, con la posibilidad de hacer una extensión digital. Banco Ciudad : limite diario de $ 800.000, con la posibilidad de ampliarlo a $ 1.200.000.

: limite diario de $ 800.000, con la posibilidad de ampliarlo a $ 1.200.000. Banco Galicia : límite diario de $ 400.000 por día y la posibilidad de extenderlo a 2.4 millones en cajeros propios.

: límite diario de $ 400.000 por día y la posibilidad de extenderlo a 2.4 millones en cajeros propios. ICBC : límite diario de $ 550.000.

: límite diario de $ 550.000. BBVA : límite de $ 2.1 millones, según el perfil del cliente.

: límite de $ 2.1 millones, según el perfil del cliente. Banco Macro : límite diario de $ 400.000.

: límite diario de $ 400.000. Banco Santander: límite diario de $ 1 millón

Estos montos son aplicables tanto para cajeros propios como para redes compartidas. No obstante, el límite puede ser menor si se usa una terminal de otra entidad.

Cuáles son las alternativas para sacar dinero en efectivo

Además de los cajeros automáticos tradicionales, existen otras opciones para que un cliente pueda extraer dinero en efectivo de su cuenta bancaria, sin hacer extensas filas o terminales fuera de servicio. Las siguientes son algunas de las opciones:

Extra Cash : cuando una persona hace una compra con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio o farmacias puede solicitar extraer dinero en efectivo. En estos casos, los topes de extracción están definidos por monto diario y no porla cantidad de operaciones

: cuando una persona hace una compra con en supermercados, estaciones de servicio o farmacias puede solicitar extraer dinero en efectivo. En estos casos, los topes de extracción están definidos por monto diario y no porla cantidad de operaciones Extracción por ventanilla : con DNI y tarjeta en mano, es posible retirar montos mayores directamente en el banco del que la persona es cliente,

: con DNI y tarjeta en mano, es posible retirar montos mayores directamente en el banco del que la persona es cliente, Transferencias entre cuentas: si una persona tiene cuentas en varios bancos, se pueden transferir fondos de una a la otra y usar los cajeros de cada uno para retirar más.

cajero (3).jpg Este pago se realiza en dos instancias durante el año: una en junio y otra en diciembre.

La situación de las billeteras digitales

Debido a la extensión de las billeteras digitales, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso nuevos controles sobre los movimientos de dinero a partir de la utilización de estos instrumentos.

En este sentido, en el caso de que una persona transfiera, invierta o retire montos que superan los topes establecidos, deberá presentar una justificación sobre el origen de los fondos. Entre los documentos válidos para respaldar este tipo de operaciones se encuentran los siguientes:

Recibos de sueldo

Declaraciones juradas de impuestos

Facturas de monotributistas o autónomos

Contratos de compraventa

Certificados contables de ingresos

Extractos bancarios

El objetivo de estos controles es hacer más transparente el uso del dinero en el mundo digital y evitar maniobras irregulares en el sistema financiero.