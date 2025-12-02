Plazo fijo 2025: qué banco paga más intereses en diciembre para hacer una diferencia y usar en las vacaciones

Tras el nuevo recorte del Banco Central en las tasas, la mayoría de las entidades ajustaron sus rendimientos. La diferencia con las billeteras virtuales.

Buscando reactivar la economía después del estancamiento pre-electoral, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue avanzando con el recorte en las tasas de interés , lo que repercute directamente en los rendimientos del plazo fijo . En el arranque de diciembre, ninguno de los diez principales bancos del país llega al 30% anual.

Desde marzo de 2024, el BCRA eliminó la regulación sobre las tasas mínimas de referencia, por lo que todas las entidades quedaron habilitadas a competir libremente para ofrecer rendimientos más atractivos y atraer los depósitos de los ahorristas. En este contexto, es importante saber cuánto paga cada banco para decidir en cuál armar un plazo fijo y generar mayor ganancia.

El BCRA, a través de su página web, permite saber la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días y la Tasa Efectiva Mensual (TEM), es decir cuánto paga mensualmente:

Banco ICBC: 28% (2,3% mensual)

28% (2,3% mensual) Banco Nación : 26% (2,25% mensual)

: 26% (2,25% mensual) Banco Macro : 29% (2,4% mensual)

: 29% (2,4% mensual) Banco Credicoop: 26% (2,3% mensual)

26% (2,3% mensual) Banco BBVA : 26% (2,1% mensual)

: 26% (2,1% mensual) Banco Ciudad de Buenos Aires : 24% (2% mensual)

: 24% (2% mensual) Banco Galicia: 22% (1,8% mensual)

22% (1,8% mensual) Banco de la Provincia de Buenos Aires: 26% (2,1% mensual)

26% (2,1% mensual) Banco Santander: 25% (2,08% mensual)

Qué banco paga más intereses a plazo fijo en Argentina en 2024 1200x678.png De los nueve principales bancos, el plazo fijo más rendidor es el del Macro, con 29% anual.

Estos bancos, de menor volumen, también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:

Crédito Regional Compañía Financiera: 31,5%

31,5% REBA Compañía Financiera: 30%

30% Banco Bica: 31%

31% Banco Voii: 31,5%

31,5% Bibank S.A. : 30%

: 30% Banco CMF: 29,5%

29,5% Banco del Sol: 30%

30% Banco Meridian : 31,5%

: 31,5% Banco del Chubut: 28%

28% Banco de Corrientes: 29%

29% Banco Julio: 28%

28% Banco de la Provincia de Córdoba: 30,5%

30,5% Banco Mariva: 30%

30% Banco Masventas : 30%

: 30% Banco Dino: 29%

29% Banco Hipotecario: 28,5%

28,5% Banco COMAFI: 26,5%

26,5% Banco de Formosa: 23%

23% Banco Provincia de Tierra del Fuego: 30%

El tiempo mínimo para retirar el dinero de un plazo fijo tradicional en Argentina es de 30 días. En caso de que se constituya por mayor tiempo, se podrá disponer de los fondos una vez cumplido el plazo.

Plazos Fijos. BCRA.jpg El Banco Central avanza con el recorte de las tasas para reactivar la economía tras las elecciones.

Cuánto paga un plazo fijo de $1.000.000 al mes

Más allá de la baja de las tasas de interés, los plazos fijos siguen siendo una opción redituable para los ahorristas conservadores. Pero ahora será necesario depósitos de mayor volumen para lograr rendimientos atractivos.

Si se toma como referencia la tasa anual del Banco Nación, una de las entidades con más clientes del país, un plazo fijo de $1.000.000 a 30 días está generando una ganancia mensual de $22.500.

Las billeteras virtuales, una opción más rendidora que los bancos

Mientras los bancos tradicionales tienen una tasa de interés por debajo del 30%, las billeteras virtuales en algunos casos están pagando por encima de ese rendimiento al colocar dinero, con la posibilidad incluso de retirar los fondos en cualquier momento. Así está la tasa de interés de las principales fintech:

Ualá : 27% para todos los usuarios y 35% para aquellos que superen los $500.000 de gastos desde la app. Máximo remunerado de $1.000.000.

: 27% para todos los usuarios y 35% para aquellos que superen los $500.000 de gastos desde la app. Máximo remunerado de $1.000.000. Naranja X: 28%, con límite de remuneración de $800.000

28%, con límite de remuneración de $800.000 Cocos : 30,1%

: 30,1% Prex Argentina : 24,38%

: 24,38% Personal Pay: 23,1%

23,1% LB Finanzas : 18,58%

: 18,58% AstroPay: 19,16%

19,16% Lemon Cash : 19,8%

: 19,8% Mercado Pago: 21,6%

21,6% IEB+: 21,35%

21,35% Claro Pay: 20,77%

banco-central-plazo-fijo.jpg El plazo fijo sigue siendo la opción más segura y usada por los ahorristas conservadores.

La nueva medida que perjudica a las billeteras virtuales

Se espera que el rendimiento de las billeteras virtuales siga cayendo luego de una medida de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de liquidez inmediata -conocidos como money market- a modificar la composición de sus carteras.

A partir del 1ro de diciembre, solo podrán invertir hasta el 20% de su patrimonio en cauciones, el instrumento que más rendimiento aportaba. Hasta ahora, el promedio del mercado ubicaba esa exposición en torno al 26%. La diferencia equivale a entre $2,2 y $2,4 billones que dejarán de colocarse en cauciones, donde la tasa rondaba el 20%. Ese monto deberá migrar hacia cuentas remuneradas bancarias, que ofrecían cerca del 14%.

Esta medida impactará de lleno en la tasa que perciben quienes conservan saldos en billeteras virtuales. Según estimaciones del sector, la caída se aproxima al 0,5% para los ahorristas minoristas.