Advierten por inusuales lluvias: podrían caer hasta 200 mm en pocos días

Se espera una excesiva caída de agua en poco tiempo. "Podrían registrarse valores de lluvia acumulada muy significativos en pocos días", advirtieron.

"Habrá que estar muy atentos a la evolución a corto plazo de la situación", indicaron.

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una serie de alertas por abundantes lluvias y tormentas que azotarán a varios sectores del país en los próximos días. Ahora, se advirtió sobre la presencia de lluvias muy excesivas que podrían registrar un acumulado de hasta 200 mm.

La combinación de altas temperaturas y elevada humedad va a persistir durante varios días en el final de año, lo que podrían dar lugar a potenciales inundaciones locales ante la abundante caída de agua esperada.

Según indicó el sitio especializado Meteored, se esperan inusuales lluvias en el norte argentino, las cuales serán muy abundantes de manera localizada.

Las proyecciones meteorológicas de distintos modelos de pronóstico indican fenómenos de lluvias y tormentas en varias provincias. En este contexto, se prevé un cierre de año muy inestable especialmente en las provincias del norte argentino, tanto de la región noroeste (NOA) como de la región noreste (NEA), "la alta frecuencia de eventos de tormenta podría dejar valores de lluvia acumulada muy significativos en pocos días, superando localmente los 200 mm", destacaron.

alerta lluvia meteored

Alerta para la Nochebuena y tormentas fuertes

Bajo este panorama, el SMN emitió una alerta amarillo a partir de la tarde del 24 de diciembre y alcanzará a nueve 9 provincias, abarcando a Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Esta región podría presentar eventos localmente fuertes, con intensas ráfagas, caída de granizo, y precipitaciones superiores a 50 mm en pocas horas.

El tiempo se estabilizará durante el feriado del 25 en la franja central del país, pero se mantendrá la actividad de lluvias y tormentas aisladas en toda la franja norte argentina.

mapa_alertas (24)

Meteored señaló que se espera que en lo que resta del año, persista esta gran zona frontal estacionada sobre las provincias del noroeste y del noreste argentino, dando paso a lluvias y tormentas en las provincias de todo el norte del país, pudiendo incrementar notablemente los valores de lluvia acumulada hasta los primeros días de enero de 2026.

"Habrá que estar muy atentos a la evolución a corto plazo de la situación, debido al potencial para que se generen inundaciones locales ante la intensa caída de agua en cortos periodos, de manera recurrente durante un largo periodo de varios días", puntualizaron los especialistas.

Nochebuena y Navidad: así estará el tiempo en cada provincia

Para la noche del 24 y el jueves 25 de diciembre, el detalle del pronóstico muestra un mapa variado. En Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, el cielo se presentará parcialmente nublado, con mínimas cercanas a los 20°C y máximas entre 32°C y 33°C, sin lluvias previstas. Córdoba mantendrá nubosidad abundante y marcas térmicas algo más moderadas.

El norte del país concentrará las principales probabilidades de precipitaciones. Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán podrían registrar lluvias o tormentas aisladas durante la tarde, mientras que Chaco, Formosa y Corrientes mostrarán cielos mayormente cubiertos y calor persistente. En Santa Fe y Santiago del Estero, las temperaturas rondarán los 35°C, con chances de lluvias hacia el final del día.

navidad (2) Desde el Gobierno descartaron la posibilidad de otorgar un feriado puente.

Cuyo, con Mendoza, San Juan y San Luis, tendrá jornadas calurosas y condiciones secas, ideales para celebraciones al aire libre. En la Patagonia, Neuquén y Río Negro presentarán cielos algo nublados y temperaturas agradables, mientras que Santa Cruz y Tierra del Fuego enfrentarán viento fuerte y registros térmicos bajos.

El panorama climático para Navidad 2025 muestra predominio del calor en gran parte del país, estabilidad relativa en la región central y episodios de lluvias aisladas en el norte. La recomendación general apunta a seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico, ya que el comportamiento del tiempo en verano puede presentar cambios rápidos y localizados.