Alerta por vientos que superarán los 90 km/h, fuertes tormentas y granizo

El SMN emitió una serie de alertas que tendrán fuerte impacto, con lluvias que acumularán hasta 60 mm. ¿Qué pasa con el verano?

Una de las alertas emitidas por el SMN alcanza nivel amarillo en varias provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir varias alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una porción del territorio nacional.

Según informó el SMN, las distintas alertas de nivel amarillo afectarán a varias provincias durante la jornada de este martes 23 de diciembre, en la previa de Navidad.

El organismo dependiente del ministerio de Defensa informó que rige una alerta amarilla por tormentas. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos", precisaron,

Las provincias afectadas por las tormentas serán el este de Jujuy, noreste de Salta, Formosa y Misiones.

Mariano Moreno- granizo- alerta

Además, agregaron que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual". Las tormentas comenzarán a impactar durante la tarde.

Fuertes vientos: en qué zonas impactará la alerta

Por otro lado, el SMN emitió un alerta también de nivel amarillo por vientos. Esa advertencia se sostendrá a partir de la tarde del martes hasta el miércoles. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual", detallaron.

El temporal de viento está vigente para el suroeste de Chubut y el noroeste de Santa Cruz.

La víspera de Navidad con alerta meteorológico

Para el miércoles 24, el SMN anunció que el alerta meteorológico por tormentas abarcará un área más amplia del norte del país. Comenzará a regir a partir de la tarde o noche, dependiendo del punto específico y durará hasta el mediodía del jueves 25.

El organismo difundió que las distintas zonas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. "Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que podrían ser superados en forma puntual", informaron.

Mientras tanto, en el sur del país se mantendrá una alerta amarilla de proporciones similares a las de este martes. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual", difundieron.

Qué impacto tienen los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida o bienes materiales.

Dentro de ese sistema, existe una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno. La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN. Por su parte, la alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

La alerta roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.