Festejos con termómetro en rojo: más de 35°C, viento y lluvia para Navidad

El pronóstico oficial anticipa cómo estará el tiempo en cada provincia en Nochebuena y Navidad. ¿Festejos al aire libre o adentro de casa?

Este contraste térmico refuerza la diversidad climática del país, donde en un mismo día conviven altas temperaturas estivales y escenarios casi otoñales.

Calor, humedad y un escenario típico de verano definen el panorama del clima previsto para la semana de las fiestas. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los días previos a Nochebuena y el jueves de Navidad estarán marcados por temperaturas elevadas , nubosidad variable y posibles lluvias aisladas .

La información difundida por el organismo anticipa un comportamiento acorde a la estación, con máximas por encima de los 30 grados en amplias zonas del territorio nacional y un aumento de la humedad que reforzará la sensación térmica.

En contraste, el sur argentino mantendrá registros más moderados, aunque con vientos intensos que pueden condicionar actividades al aire libre.

Las lluvias y tormentas estarán presentes

Durante los días previos al 25 de diciembre, el centro y el norte argentino transitarán condiciones plenamente estivales. Provincias del Litoral, el NOA y el NEA mostrarán jornadas calurosas, con cielos mayormente nublados y períodos de sol intermitente. La combinación de calor y humedad resultará un factor a tener en cuenta, sobre todo en horarios de la tarde.

Las precipitaciones no se distribuirán de manera pareja. El pronóstico señala eventos puntuales de lluvias y tormentas aisladas hacia el cierre de la semana, especialmente en el norte del país. En estas zonas, los chaparrones pueden presentarse de forma localizada, con intensidad variable y sin afectar a toda una provincia al mismo tiempo.

En la región central, que incluye a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, el escenario aparece más estable. Allí, el tiempo permitiría organizar reuniones familiares y encuentros al aire libre, siempre con atención a la hidratación y la exposición solar en las horas de mayor radiación.

El sur, con temperaturas más bajas y viento como protagonista

La Patagonia y el extremo sur del país vivirán una Navidad diferente. Las temperaturas previstas serán más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas que no superarán los 25 grados en varias localidades. Sin embargo, el dato saliente será la presencia de vientos fuertes, con ráfagas que pueden alcanzar valores elevados en zonas costeras y cordilleranas.

En provincias como Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, el viento condicionará la sensación térmica y la planificación de actividades. En el caso fueguino, el pronóstico incluye lluvias aisladas y ráfagas intensas, un combo habitual para esta época del año.

Este contraste térmico entre norte y sur refuerza la diversidad climática del país en fechas clave, donde en un mismo día conviven altas temperaturas estivales y escenarios casi otoñales en el extremo austral.

Nochebuena y Navidad: así estará el tiempo en cada provincia

Para la noche del 24 y el jueves 25 de diciembre, el detalle del pronóstico muestra un mapa variado. En Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, el cielo se presentará parcialmente nublado, con mínimas cercanas a los 20°C y máximas entre 32°C y 33°C, sin lluvias previstas. Córdoba mantendrá nubosidad abundante y marcas térmicas algo más moderadas.

El norte del país concentrará las principales probabilidades de precipitaciones. Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán podrían registrar lluvias o tormentas aisladas durante la tarde, mientras que Chaco, Formosa y Corrientes mostrarán cielos mayormente cubiertos y calor persistente. En Santa Fe y Santiago del Estero, las temperaturas rondarán los 35°C, con chances de lluvias hacia el final del día.

Cuyo, con Mendoza, San Juan y San Luis, tendrá jornadas calurosas y condiciones secas, ideales para celebraciones al aire libre. En la Patagonia, Neuquén y Río Negro presentarán cielos algo nublados y temperaturas agradables, mientras que Santa Cruz y Tierra del Fuego enfrentarán viento fuerte y registros térmicos bajos.

El panorama climático para Navidad 2025 muestra predominio del calor en gran parte del país, estabilidad relativa en la región central y episodios de lluvias aisladas en el norte. La recomendación general apunta a seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico, ya que el comportamiento del tiempo en verano puede presentar cambios rápidos y localizados.