Causa Sur Finanzas: procesaron a la tesorera de la financiera vinculada al "Chiqui" Tapia

La medida fue dictada por el juez Armella tras intentar ocultar pruebas en el marco de una investigación.

En las últimas horas se conoció una nueva medida en la investigación de la causa Sur Finanzas . El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó con prisión preventiva a la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez y a dos choferes detenidos junto con ella, acusados de intentar ocultar evidencia que se llevaban de un galpón en Turdera.

A los tres involucrados el juez les otorgó prisión domiciliaria , mientras avanza la investigación en la causa por supuesto lavado de dinero contra la financiera de Ariel Vallejo, vinculado por contratos y sponsor a clubes de fútbol y a la AFA que preside Claudio "Chiqui" Tapia .

Dos semanas atrás, la Justicia allanó un depósito de la empresa financiera vinculada a la causa, y demoró a Sánchez. "Yo sigo órdenes" , declaró en indagatoria. La mujer fue detenida cuando ocultaba evidencias para la causa judicial por presunto lavado de dinero de la empresa de Ariel Vallejo , de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), de Claudio "Chiqui" Tapia , y de clubes de fútbol.

En aquel contexto, los efectivos observaron la salida de una camioneta Toyota 4x4 conducida por una mujer, luego identificada como Micaela Sánchez, acompañada por dos hombres. Tras seguirlos algunas cuadras y perderlos de vista, los agentes regresaron al lugar. Minutos después, la camioneta volvió al galpón y las tres personas quedaron demoradas.

En el procedimiento se logró el secuestro de seis teléfonos celulares, abundante documentación, expedientes y el CPU de una computadora. En el interior del depósito también se hallaron computadoras, cajas fuertes tipo bóveda, cajeros automáticos y un volumen significativo de papeles vinculados a la operatoria de Sur Finanzas.

Cómo transcurre la investigación a la financiera y su vinculación con la AFA

La investigación por lavado de dinero, se inició en el mes de agosto a raíz de maniobras sospechosas por parte del club Banfield. Además, Sur Finanzas fue la empresa que financió y patrocinó varios clubes de fútbol y el torneo de la Liga Profesional, ampliando el vínculo con la AFA.

En tanto el titular de la financiera, Ariel Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco se ordenaron ya más de 35 allanamientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

En este sentido, se busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Entre los papeles que se analizaron, figuran acuerdos con la Liga Profesional por 600 millones de pesos más IVA y con el Consejo Federal por 200 millones de pesos más IVA, ambos pactados en diez cuotas. Uno de los datos que llamó la atención de los investigadores fue la ausencia de contratos con la Selección Argentina.