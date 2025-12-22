Así fueron los insultos al Chiqui Tapia en el "Párense de Manos 3"

El evento organizado por el streamer Luquitas Rodríguez en la cancha de Huracán tuvo un momento muy particular.

Fue todo un éxito tercera edición del Párense de Manos , la velada que enfrenta a varios famosos y que es organizada por Luquitas Rodríguez. S e llevó a cabo el sábado en el Estadio de Huracán y contó con varias peleas más que interesantes.

Luego del set inicial de la DJ Vika Bah y de la alfombra roja junto con el video de presentación, se llevó adelante la primera pelea, donde se enfrentaron Agustín Monzón y Marcos Bonavena, nietos de los históricos boxeadores argentinos y la victoria fue para este último.

Pero además de los distintos combates que generaron atractivo para los presentes y el público que siguió el evento por distintas plataformas, hubo un momento muy particular.

La gente presente en el estadio Tomás Adolfo Ducó protagonizó un momento de cánticos contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

“Chiqui Tapia botón, sos un hdp la p… que te pario”, empezó a cantar la gente, en un símbolo de demostración de que no está contenta con lo que pasa en el fútbol argentino.

No es la primera vez que pasa esto en un evento de tal magnitud, ya que en conciertos de diferentes artistas, también la gente utilizó la situación para cantar contra el dirigente.

Ocurrió antes de la pelea entre el streamer argentino Mathias Vasile, alias Coker, y Jaume Cremades Gradoli, alias Perxitaa, streamer español.

La situación fue advertida por Luquitas, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca, conductors del evento.

Reconocido hincha de Estudiantes de La Plata, Alfredo no dejó pasar el hecho y dijo "algo que suena en todos lados, Lucas". Por su parte, "un dirigente muy importante del fútbol argentino", agregó Beder.