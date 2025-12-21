Párense de Manos III: cómo fue el evento y quiénes ganaron las peleas
La tercera edición de la competición combinó combates entre famosos y música en vivo: irrumpieron en escena artistas estelares invitados.
El estadio de Huracán fue el escenario de la tercera edición de "Párense de Manos", el evento organizado por Luquitas Rodríguez que combinó peleas entre famosos y creadores de contenido, música en vivo y momentos inesperados, como las apariciones de Callejero Fino y Duki durante los ingresos al ring. La jornada se desarrolló con un formato que buscó fusionar deporte y espectáculo, generando un clima de fiesta y adrenalina para los presentes y los espectadores que siguieron la transmisión por Kick y de manera limitada por Telefe.
La pelea de la noche: Maravilla Martínez contra Pepi Staropoli
Uno de los momentos más destacados fue el regreso de Sergio Martínez al ring a sus 50 años, enfrentando a Pepi Staropoli, un luchador de artes marciales mixtas de 32 años. A pesar de la trayectoria y la experiencia de Maravilla, su rival se impuso en los cuatro rounds del combate. Tras la pelea, el ex campeón del mundo expresó su agradecimiento: “Soy afortunado y estoy muy agradecido con todo el equipo de Párense de Manos, y con Pepi, que hicimos un bonito combate. Lo dimos todo. Que lindo es ser argentino ¡Gracias, gente!".
La emoción en el duelo de nietos y los otros combates
A lo largo de la velada, se desarrollaron diversas peleas que incluyeron figuras de la televisión, la música y las redes sociales. Franco Bonavena, nieto del histórico Oscar "Ringo" Bonavena, se consagró en su combate contra Agustín Monzón, descendiente de Carlos Monzón, en un enfrentamiento que duró cuatro rounds y lo convirtió en el primer ganador de la jornada.
El evento incluyó también la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte, en la que Vigna se impuso tras tres rounds, convirtiéndose en bicampeona; la triunfadora combinó su presentación con un canto en vivo que destacó ante el público. El periodista Manu Jove venció al libertario Mariano Pérez por knockout técnico en el tercer round y se adjudicó el tercer cinturón de la noche, mientras que Dairi se quedó con la victoria frente a la influencer española Espe.
Goncho Banzas se impuso a Grego Rossello tras apenas un round, recibiendo el cinturón y destacando la importancia del apoyo de su familia y del público. Cosmic Kid derrotó a Mernuel luego de un combate intenso, mostrando deportividad al acercarse a su oponente tras la pelea. Gabino Silva le ganó por KOT a William Banks, sumando otra victoria destacada de la jornada. Finalmente, el creador de contenido Gero Arias se quedó con el último cinturón de la noche al vencer a Tomás Mazza en el cierre de la velada.
Te puede interesar...
Leé más
Vuelve a pelear Maravilla Martínez: cuándo y dónde ver Párense de Manos 3
La fuerte teoría de Arturo Puig sobre la muerte de Selva Alemán: "Hubo un error del primer médico"
La drástica medida que tomó la familia de Christian Petersen en medio de su delicado estado de salud
-
TAGS
- Párense de Manos
- Evento
- Peleas
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario