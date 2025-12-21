Párense de Manos III: cómo fue el evento y quiénes ganaron las peleas

El estadio de Huracán fue el escenario de la tercera edición de " Párense de Manos " , el evento organizado por Luquitas Rodríguez que combinó peleas entre famosos y creadores de contenido, música en vivo y momentos inesperados, como las apariciones de Callejero Fino y Duki durante los ingresos al ring . La jornada se desarrolló con un formato que buscó fusionar deporte y espectáculo, generando un clima de fiesta y adrenalina para los presentes y los espectadores que siguieron la transmisión por Kick y de manera limitada por Telefe.

Uno de los momentos más destacados fue el regreso de Sergio Martínez al ring a sus 50 años, enfrentando a Pepi Staropoli , un luchador de artes marciales mixtas de 32 años. A pesar de la trayectoria y la experiencia de Maravilla, su rival se impuso en los cuatro rounds del combate. Tras la pelea, el ex campeón del mundo expresó su agradecimiento: “Soy afortunado y estoy muy agradecido con todo el equipo de Párense de Manos, y con Pepi, que hicimos un bonito combate. Lo dimos todo. Que lindo es ser argentino ¡Gracias, gente! ".

A lo largo de la velada, se desarrollaron diversas peleas que incluyeron figuras de la televisión, la música y las redes sociales. Franco Bonavena, nieto del histórico Oscar "Ringo" Bonavena , se consagró en su combate contra Agustín Monzón , descendiente de Carlos Monzón, en un enfrentamiento que duró cuatro rounds y lo convirtió en el primer ganador de la jornada.

El evento incluyó también la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte, en la que Vigna se impuso tras tres rounds, convirtiéndose en bicampeona; la triunfadora combinó su presentación con un canto en vivo que destacó ante el público. El periodista Manu Jove venció al libertario Mariano Pérez por knockout técnico en el tercer round y se adjudicó el tercer cinturón de la noche, mientras que Dairi se quedó con la victoria frente a la influencer española Espe.

Embed

Goncho Banzas se impuso a Grego Rossello tras apenas un round, recibiendo el cinturón y destacando la importancia del apoyo de su familia y del público. Cosmic Kid derrotó a Mernuel luego de un combate intenso, mostrando deportividad al acercarse a su oponente tras la pelea. Gabino Silva le ganó por KOT a William Banks, sumando otra victoria destacada de la jornada. Finalmente, el creador de contenido Gero Arias se quedó con el último cinturón de la noche al vencer a Tomás Mazza en el cierre de la velada.