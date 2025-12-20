Párense de Manos 3: así es el cronograma completo de peleas

El evento boxístico del año tendrá lugar en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán y se podrá ver por Kick.

Párense de Manos 3 , la velada que enfrenta a varios famosos y que es organizada por Luquitas Rodríguez , se llevará a cabo este sábado en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán) y contará con unas peleas más que interesantes.

Luego del set inicial de la DJ Vika Bah, que será a las 16:30, y de la alfombra roja junto con el video de presentación, se disputará la primera pelea recién a las 18 entre Agustín Monzón y Marcos Bonavena, nietos de los históricos boxeadores argentinos.

En el medio habrá varias peleas hasta llegar a las dos últimas estelares. La primera de ellas será aproximadamente a las 23:50, cuando Pepi Staropoli se mida con Adrián “Maravilla” Martínez , ex campeón mundial de peso mediano y súper welter. Finalmente, no antes de las 12:30 de la noche, será la pelea final entre los influencers Tomás Mazza y Gero Arias .

El show, que reúne a figuras de internet, deportistas y músicos en el ring, se espera que supere los récords de audiencia de las ediciones anteriores.

Había dudas sobre su realización debido a que en la Ciudad llueve desde la madrugada y podría mantenerse hasta entrada la tarde. Sin embargo, la organización difundió un comunicado ratificando la velada, pese al pronóstico.

“Dado que el pronóstico nos indica que las lluvias cesarán previas al inicio del evento, confirmamos que se realizará con normalidad”, indicaron desde la cuenta de Párense de Manos.

El cronograma de peleas de Párense de Manos 3

Monzón - Bonavena a las 18

Vigna - Viciconte a las 18:30

Pérez - Jove a las 19:20

Dairi - Espe a las 19:50

Gabino - Banks a las 20:30

Coty - Carito a las 21

Mernuel - Cosmic Kid a las 21:50

Grego - Goncho a las 22:20

Perxitaa - Coker a las 23:10

Pepi - "Maravilla" Martínez a las 23:50

Gero Arias - Tomás Mazza a las 00:30

Maravilla Martínez vs. Pepi: uno de los combates con más nivel

Sergio “Maravilla” Martínez volverá a subirse a un ring en uno de los cruces más esperados de Párense de Manos 3. El histórico excampeón mundial se medirá ante Laureano “Pepi” Staropoli, peleador de Artes Marciales Mixtas con pasado en la UFC, en un duelo que mezcla generaciones, estilos y muchísimo morbo deportivo.

El combate está anunciado para este sábado, desde las 23.50 (aprox.), en el estadio Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán, como parte del evento boxístico amateur que organiza Paren La Mano, el programa conducido por Lucas Rodríguez en Vorterix.

La pelea entre Martínez y Staropoli se roba gran parte de la atención por el contraste. Maravilla, con 50 años, viene de ser protagonista en la edición anterior, donde enfrentó a Pablo Migliore y se impuso con contundencia en las tarjetas. Esta vez, el desafío sube de nivel: enfrente tendrá a un peleador de MMA de 32 años, que compitió en UFC y llega con récord 2-4 en esa empresa (13-6 en el total de su carrera).

El cruce promete ser uno de los puntos más fuertes de la noche: experiencia y boxeo clásico contra un rival con base de artes marciales mixtas y rodaje en la mayor liga del planeta.