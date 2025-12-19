Vuelve a pelear Maravilla Martínez: cuándo y dónde ver Párense de Manos 3

Luquitas Rodríguez y compañía vuelven a organizar uno de los eventos de boxeo más emblemáticos del año.

Sergio “Maravilla” Martínez volverá a subirse a un ring en uno de los cruces más esperados de Párense de Manos 3 . El histórico excampeón mundial se medirá ante Laureano “Pepi” Staropoli , peleador de Artes Marciales Mixtas con pasado en la UFC, en un duelo que mezcla generaciones, estilos y muchísimo morbo deportivo.

El combate está anunciado para este sábado , desde las 23.50 (aprox.) , en el estadio Tomás Adolfo Ducó , la cancha de Huracán , como parte del evento boxístico amateur que organiza Paren La Mano , el programa conducido por Lucas Rodríguez en Vorterix .

La pelea entre Martínez y Staropoli se roba gran parte de la atención por el contraste. Maravilla, con 50 años , viene de ser protagonista en la edición anterior, donde enfrentó a Pablo Migliore y se impuso con contundencia en las tarjetas . Esta vez, el desafío sube de nivel: enfrente tendrá a un peleador de MMA de 32 años , que compitió en UFC y llega con récord 2-4 en esa empresa ( 13-6 en el total de su carrera).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaEnX/status/2002094407353577784&partner=&hide_thread=false “Maravilla Martínez”:

Por el pesaje del campeón del mundo contra el Pepi: “Mañana la rompemos” #ParenseDeManos pic.twitter.com/nZzAy8nblg — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) December 19, 2025

El cruce promete ser uno de los puntos más fuertes de la noche: experiencia y boxeo clásico contra un rival con base de artes marciales mixtas y rodaje en la mayor liga del planeta.

Cómo ver en vivo Maravilla Martínez vs Pepi Staropoli

La transmisión será online: se podrá ver en vivo por el canal de Kick de Luquitas Rodríguez.

Las otras peleas clave de la noche

Más allá de Maravilla, la cartelera tiene varios enfrentamientos que se llevan miradas por fandom, historia y show. La pelea estelar que cerrará la noche en Huracán será Gero Arias vs. Tomás Mazza. Arias se volvió viral por el desafío de hacer dominadas todos los días durante un año, mientras que Mazza es un streamer con experiencia previa en este tipo de eventos y ya peleó en varias oportunidades.

Otro cruce con condimento televisivo es el de Flor Vigna vs. Mica Viciconte, una rivalidad que se arrastra desde Combate y que ahora se traslada al ring.

Y uno de los combates más simbólicos será Agustín Monzón vs. Franco Bonavena, nietos de dos leyendas: Carlos Monzón y Ringo Bonavena. El duelo abre la serie de peleas a las 18 y revive una rivalidad histórica: hace 51 años, en diciembre de 1974, ambos abuelos protagonizaron un fuerte cruce verbal en el Gran Hotel Ciudad de México, episodio que quedó marcado en la historia del boxeo argentino.

En cuanto a los protagonistas, Franco Bonavena (29) llegó al boxeo por un camino poco convencional: estudió diseño multimedial, trabajó como programador y jugó rugby, incluso en Irlanda durante seis meses en 2018. Recién a los 27 se inició como boxeador amateur. Agustín Monzón (24) tuvo un recorrido diferente: combinó oficios con su vocación actoral y participó en teatro (Fájense) y en series como El Eternauta, Coppola y Monzón, además de aparecer en el reality Survivor.

Horarios y cartelera completa de Párense de Manos 3